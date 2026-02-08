Discusiones de vicio por decimales de precios

Sin embargo, tienen poco sustento. Desde diciembre de 2023 se estimaron en paralelo el IPC viejo y el nuevo y los resultados mostraron poca diferencia. En tres meses el viejo subió más que el nuevo, en quince el nuevo más que el viejo y en siete dieron lo mismo. Pero las diferencias, desde hace mucho, son decimales: por caso, junio 2024 fue 4,6 por ciento a 4,8; marzo 2025 fue 3,7 a 3,6. Durante 2025, un total de 31,5 por ciento a 33,6. Nada. Ahora, servicios públicos hubiera pasado de una parte del 9,4 por ciento del cálculo a una parte del 14,5. Importante, pero no extraordinario. Si todo “Servicios” fuera electricidad y su tarifa subiera diez por ciento el impacto en variación del IPC sería 0,94 puntos por el método actual pero 1,45 por el nuevo. Sólo 0,51 puntos de diferencia. Pero en la categoría están agua, gas, transporte, internet… la divergencia disminuiría. Difícilmente en 2026 las discrepancias mensuales superarían un par de decimales.