La baja del riesgo país no sirve de nada

¿Y para qué endeudarse? Para capitalizarse. Puede imaginarse la necesidad de comprar un torno para un taller. Una persona común y corriente tiene dos posibilidades. Primera, ahorrar durante muchos años, es decir, hacer sacrificios, ajustes de gastos, para reunir el dinero y comprar de contado. Segunda, abonar con un préstamo y luego hacer sacrificios, ajustes de gastos, para pagar las cuotas. La diferencia está en el flujo del rendimiento. Con el primer camino el sacrificio es anterior al resultado. Con el segundo, sacrificio y aprovechamiento son paralelos, incluso generando ingresos que ayuden a repagar, con lo que el ajuste sería menor. Hasta puede pensarse en quienes ni con sacrificio previo podrían adquirir el torno. El crédito (SGR mediante, por caso) le daría acceso y aunque todo el ingreso adicional fuera a devolución el taller quedaría capitalizado una vez cancelada la obligación. Trasládese a semilla, estudio de los hijos u obras de infraestructura y sus respectivos resultados. Bien aplicada, la deuda permite el ascenso social y el desarrollo económico.