Piel glowy: cómo lograr un makeup saludable que resista al calor

Pero el glow de hoy no tiene que ver con brillo exagerado ni con un efecto húmedo extremo. Tiene que ver con salud. Con una piel que se ve viva, flexible, con luz propia. Una piel completamente acartonada, opaca o demasiado mate no solo resulta incómoda, sino que visualmente envejece y endurece los rasgos. El brillo natural —bien trabajado— es parte de una piel cuidada.