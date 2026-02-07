“Hay tiempo para corregir errores”: Tarucas y el balance de los amistosos ante Dogos

Uno de los nombres propios de la jornada fue Benjamín Garrido, quien disputó ambos amistosos y tuvo un rol clave en el segundo. Su ingreso fortaleció la primera línea y permitió equilibrar el scrum, un aspecto que había sido adverso en el inicio. “Creo que muy bien. Si bien era un partido de pretemporada, era importante ganar acá. Hubo cosas muy buenas”, expresó el pilar de Huirapuca, quien también valoró la respuesta física del equipo. “Estaba un poco pesada la cancha, pero para eso están estos partidos. Me gustó mucho la reposición, el cambio de estatus físico y cómo nos estamos posicionando en defensa”, analizó.