Secciones
DeportesBásquet

Estudiantes visita a Santa Paula de Gálvez en busca de consolidar su buen momento

Los dirigidos por Esposito se enfrentan esta noche al conjunto santafesino por la décimo novena fecha de la Liga Nacional.

GRAN MOMENTO. La Cebra busca ratificar su gran pasar con una victoria que le permita subir en la tabla | GENTILEZA: Lucía Peralta GRAN MOMENTO. La "Cebra" busca ratificar su gran pasar con una victoria que le permita subir en la tabla | GENTILEZA: Lucía Peralta
Hace 2 Hs

Con el objetivo de conseguir la quinta victoria en forma consecutiva y mantenerse entre los ocho mejores de la Conferencia Norte, la “Cebra” afrontará esta noche una exigente prueba fuera de casa. Desde las 21.30, Estudiantes visitará a Santa Paula de Gálvez, en Santa Fe, por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet, en un duelo directo entre dos equipos que hoy pelean en la parte alta de la tabla.

El conjunto que hace de local en Monteagudo al 900 llega a este compromiso con un registro de 10 victorias y ocho derrotas (28 puntos), lo que lo ubica en el sexto lugar de la Conferencia Norte. Enfrente estará un rival inmediato: Santa Paula suma 11 triunfos y siete caídas y ocupa la quinta posición, apenas un escalón por encima. 

En ese contexto, el partido adquiere un valor doble para los dirigidos por Fabrizio Espósito, que buscarán un triunfo que les permita seguir escalando posiciones y afirmarse en zona de clasificación.

Estudiantes atraviesa su mejor momento en la temporada. El equipo tucumano encadena cuatro victorias consecutivas que fortalecieron la confianza y el funcionamiento colectivo. En ese tramo superó con autoridad a Jujuy Básquet (94-77), se impuso en un cierre ajustado ante Salta Basket (85-84), resistió la embestida final por parte de Comunicaciones (83-82) y logró un valioso triunfo como local ante Rivadavia de Mendoza (82-81).

FIGURA. Joe Hampton es uno de los jugadores destacados de Estudiantes. FIGURA. Joe Hampton es uno de los jugadores destacados de Estudiantes.

El duelo de esta noche marcará además el inicio de una nueva gira fuera de la provincia. Tras el compromiso en Gálvez, la delegación tucumana se trasladará a la capital santafesina para cerrar su periplo el domingo, nuevamente desde las 21.30, cuando enfrente a Colón. El “Sabalero” atraviesa un presente más irregular, con un récord de seis victorias y 12 derrotas, aunque suele hacerse fuerte en su estadio con el respaldo de su público.

Para Estudiantes, estos dos partidos representan una oportunidad clave de consolidar su récord positivo como visitante y regresar a Tucumán con impulso anímico y deportivo de cara al tramo final de la fase regular. Ganar fuera de casa no sólo le permitiría sostenerse entre los ocho mejores, sino también ratificar que el equipo atraviesa un momento de madurez competitiva en una conferencia cada vez más pareja.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánSanta FeLiga Nacional de BásquetClub Atlético EstudiantesJoe Hampton
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lucas Victoriano fue presentado como nuevo entrenador de Quimsa

Lucas Victoriano fue presentado como nuevo entrenador de Quimsa

San Martín de Tucumán confirmó días, horarios y precios para la venta de entradas del amistoso ante Tucumán Central

San Martín de Tucumán confirmó días, horarios y precios para la venta de entradas del amistoso ante Tucumán Central

El alimento ancestral que fortalece el corazón, el cerebro y aporta proteínas

El alimento ancestral que fortalece el corazón, el cerebro y aporta proteínas

San Martín es mucho más grande que Atlético: la frase de Fabricio Lenci que reavivó la grieta en Tucumán

"San Martín es mucho más grande que Atlético": la frase de Fabricio Lenci que reavivó la grieta en Tucumán

Pase caído: se frustró la venta millonaria de Edwuin Cetré al fútbol brasileño

Pase caído: se frustró la venta millonaria de Edwuin Cetré al fútbol brasileño

Lo más popular
Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque
1

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”
2

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó
3

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle
4

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Sancionan a una abogada por invocar jurisprudencia inexistente generada por inteligencia artificial
5

Sancionan a una abogada por invocar jurisprudencia inexistente generada por inteligencia artificial

El Cochiloco y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán
6

El "Cochiloco" y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán

Más Noticias
La lluvia complica el arranque en Tafí del Valle, pero la organización avisa: Las Intervillas no se suspenden

La lluvia complica el arranque en Tafí del Valle, pero la organización avisa: "Las Intervillas no se suspenden"

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Sancionan a una abogada por invocar jurisprudencia inexistente generada por inteligencia artificial

Sancionan a una abogada por invocar jurisprudencia inexistente generada por inteligencia artificial

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Comentarios