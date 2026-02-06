Estudiantes visita a Santa Paula de Gálvez en busca de consolidar su buen momento

Con el objetivo de conseguir la quinta victoria en forma consecutiva y mantenerse entre los ocho mejores de la Conferencia Norte, la “Cebra” afrontará esta noche una exigente prueba fuera de casa. Desde las 21.30, Estudiantes visitará a Santa Paula de Gálvez, en Santa Fe, por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet, en un duelo directo entre dos equipos que hoy pelean en la parte alta de la tabla.
El conjunto que hace de local en Monteagudo al 900 llega a este compromiso con un registro de 10 victorias y ocho derrotas (28 puntos), lo que lo ubica en el sexto lugar de la Conferencia Norte. Enfrente estará un rival inmediato: Santa Paula suma 11 triunfos y siete caídas y ocupa la quinta posición, apenas un escalón por encima.
En ese contexto, el partido adquiere un valor doble para los dirigidos por Fabrizio Espósito, que buscarán un triunfo que les permita seguir escalando posiciones y afirmarse en zona de clasificación.
Estudiantes atraviesa su mejor momento en la temporada. El equipo tucumano encadena cuatro victorias consecutivas que fortalecieron la confianza y el funcionamiento colectivo. En ese tramo superó con autoridad a Jujuy Básquet (94-77), se impuso en un cierre ajustado ante Salta Basket (85-84), resistió la embestida final por parte de Comunicaciones (83-82) y logró un valioso triunfo como local ante Rivadavia de Mendoza (82-81).
El duelo de esta noche marcará además el inicio de una nueva gira fuera de la provincia. Tras el compromiso en Gálvez, la delegación tucumana se trasladará a la capital santafesina para cerrar su periplo el domingo, nuevamente desde las 21.30, cuando enfrente a Colón. El “Sabalero” atraviesa un presente más irregular, con un récord de seis victorias y 12 derrotas, aunque suele hacerse fuerte en su estadio con el respaldo de su público.
Para Estudiantes, estos dos partidos representan una oportunidad clave de consolidar su récord positivo como visitante y regresar a Tucumán con impulso anímico y deportivo de cara al tramo final de la fase regular. Ganar fuera de casa no sólo le permitiría sostenerse entre los ocho mejores, sino también ratificar que el equipo atraviesa un momento de madurez competitiva en una conferencia cada vez más pareja.