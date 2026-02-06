Estudiantes visita a Santa Paula de Gálvez en busca de consolidar su buen momento

El duelo de esta noche marcará además el inicio de una nueva gira fuera de la provincia. Tras el compromiso en Gálvez, la delegación tucumana se trasladará a la capital santafesina para cerrar su periplo el domingo, nuevamente desde las 21.30, cuando enfrente a Colón. El “Sabalero” atraviesa un presente más irregular, con un récord de seis victorias y 12 derrotas, aunque suele hacerse fuerte en su estadio con el respaldo de su público.