Tras las intensas lluvias de enero, la Provincia avanzó con las obras en el interior

Respecto a la infraestructura hídrica, Jaldo indicó que el dique El Cadillal mantuvo sus compuertas en condiciones normales tras el cese de las lluvias en el norte tucumano y el sur de Salta. En paralelo, mencionó que en Santiago del Estero fue necesaria la apertura de compuertas en el dique El Frontal, en el marco de un fenómeno climático que afectó a gran parte del norte argentino.