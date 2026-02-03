Secciones
Política

Tras las intensas lluvias de enero, la Provincia avanzó con las obras en el interior

El gobernador informó sobre la asistencia a las familias afectadas, los daños en la infraestructura y las tareas de reparación.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

Las fuertes precipitaciones registradas durante enero en distintos puntos de Tucumán dejaron un impacto significativo en comunidades del interior. Frente a este escenario, el Gobierno desplegó un operativo de asistencia a las familias damnificadas y puso en marcha trabajos para restablecer servicios, caminos e infraestructura.

Al analizar el estado de situación, se reconoció que varias zonas resultaron seriamente perjudicadas por el volumen de agua caída. “Hay zonas que han quedado muy afectadas, familias que la han pasado muy mal. Desde el primer momento nos hemos solidarizado y acompañado”, señaló el gobernador, Osvaldo Jaldo.

Según dijo el mandatario, la Provincia mantuvo una presencia constante en los territorios afectados. La asistencia se realizó por distintas vías, tanto terrestres como aéreas y fluviales, en coordinación con intendentes, concejales y comisionados comunales, con el objetivo de llegar a las áreas más comprometidas.

En cuanto al fenómeno climático, se explicó que las lluvias superaron ampliamente los promedios habituales. En algunos puntos de la provincia cayeron hasta 600 milímetros en un solo mes, lo que representa cerca del 50% del promedio anual de precipitaciones. Esa situación generó una fuerte presión sobre diques, ríos y canales, que no están preparados para soportar semejante volumen en tan corto tiempo.

Respecto a la infraestructura hídrica, Jaldo indicó que el dique El Cadillal mantuvo sus compuertas en condiciones normales tras el cese de las lluvias en el norte tucumano y el sur de Salta. En paralelo, mencionó que en Santiago del Estero fue necesaria la apertura de compuertas en el dique El Frontal, en el marco de un fenómeno climático que afectó a gran parte del norte argentino.

En materia de obras, se iniciaron tareas de reparación en caminos del interior que quedaron severamente dañados. Además, los trabajos alcanzan al ámbito educativo de cara al inicio del ciclo lectivo, con intervenciones en escuelas inundadas y en los accesos a los establecimientos.

Finalmente, desde el Ejecutivo provincial se remarcó la importancia de una planificación integral para afrontar las consecuencias de las lluvias, con inversiones orientadas a la recuperación y prevención. “Estamos trabajando en el interior y ayudando a mucha gente que realmente no la pasó bien”, se afirmó, al subrayar la continuidad de las acciones en las zonas afectadas.

Temas TucumánOsvaldo JaldoArgentinaLluvias de verano 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Provincia recuperó casi 1.000 hectáreas usurpadas y avanza con el relevamiento en Campo Norte

La Provincia recuperó casi 1.000 hectáreas usurpadas y avanza con el relevamiento en Campo Norte

Reforma laboral: Tucumán perdería casi $80.000 millones por la baja de Ganancias

Reforma laboral: Tucumán perdería casi $80.000 millones por la baja de Ganancias

Los dos datos políticos que dejó la primera sesión de 2026

Los dos datos políticos que dejó la primera sesión de 2026

Lo más popular
El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía
1

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

Mariano Campero: Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán
2

Mariano Campero: "Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán"

El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades
3

El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle
4

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara
5

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma
6

Brutal ataque en Tafí del Valle: quiénes son los dos detenidos por la golpiza en patota a Patricio Ledezma

Más Noticias
La Legislatura designará a un nuevo Defensor del Pueblo: “Es un proceso transparente y abierto a toda la ciudadanía”

La Legislatura designará a un nuevo Defensor del Pueblo: “Es un proceso transparente y abierto a toda la ciudadanía”

La Provincia recuperó casi 1.000 hectáreas usurpadas y avanza con el relevamiento en Campo Norte

La Provincia recuperó casi 1.000 hectáreas usurpadas y avanza con el relevamiento en Campo Norte

Jaldo, tras el ataque en Tafí del Valle: “Actuaron en manada; son cobardes y casi asesinos”

Jaldo, tras el ataque en Tafí del Valle: “Actuaron en manada; son cobardes y casi asesinos”

El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades

El hijo de Domingo Amaya protagonizó un siniestro vial y el funcionario negó irregularidades

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Mariano Campero: Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán

Mariano Campero: "Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán"

Sabrina Rojas confesó un fuerte dato sobre su matrimonio con Luciano Castro después del pasacalles a Griselda Siciliani

Sabrina Rojas confesó un fuerte dato sobre su matrimonio con Luciano Castro después del pasacalles a Griselda Siciliani

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

Comentarios