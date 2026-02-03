Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores IV: línea 100
Hace 4 Hs

Todos los días tomo esta línea para ir a trabajar hace 30 años y jamás ha cumplido los horarios y cada vez es peor: no pasan en horario, se rompen las unidades, están sucios, a veces se los ve parados descompuestos en la avenida Aconquija, nos dejan a mitad de camino, no tienen unidades para reponer, es una tortura y nos hace llegar tarde al trabajo. Ademas, como no cumplen los horarios hay que salir al menos una hora antes. Yo me pregunto: ¿hasta cuándo? ¿No hay un organismo que controle, no hay una empresa que invierta y mejore las condiciones del servicio?

Rosa del Valle Santillán                                                  

Rosasantillan965@gmail.com.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino
1

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia
2

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

San Pablo, campeón de los años 20: la historia del club que quebró la hegemonía en Tucumán
3

San Pablo, campeón de los años 20: la historia del club que quebró la hegemonía en Tucumán

Regional Amateur: General Paz Juniors pegó primero mientras Tucumán Central espera
4

Regional Amateur: General Paz Juniors pegó primero mientras Tucumán Central espera

Por qué nadie quiere agarrar los derechos de televisación del ascenso del fútbol argentino
5

Por qué nadie quiere agarrar los derechos de televisación del ascenso del fútbol argentino

El Gobierno de Javier Milei paga al FMI y espera por una revisión
6

El Gobierno de Javier Milei paga al FMI y espera por una revisión

Más Noticias
Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

El ataque a un joven en Tafí del Valle: una fiscala rechazó las detenciones pedidas por la Policía

El ataque a un joven en Tafí del Valle: una fiscala rechazó las detenciones pedidas por la Policía

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?

Chile, México y Brasil avalan a Michelle Bachelet como jefa de la ONU

Chile, México y Brasil avalan a Michelle Bachelet como jefa de la ONU

La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

San Pablo, campeón de los años 20: la historia del club que quebró la hegemonía en Tucumán

San Pablo, campeón de los años 20: la historia del club que quebró la hegemonía en Tucumán

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

Comentarios