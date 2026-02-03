Cartas de lectores IV: línea 100

Todos los días tomo esta línea para ir a trabajar hace 30 años y jamás ha cumplido los horarios y cada vez es peor: no pasan en horario, se rompen las unidades, están sucios, a veces se los ve parados descompuestos en la avenida Aconquija, nos dejan a mitad de camino, no tienen unidades para reponer, es una tortura y nos hace llegar tarde al trabajo. Ademas, como no cumplen los horarios hay que salir al menos una hora antes. Yo me pregunto: ¿hasta cuándo? ¿No hay un organismo que controle, no hay una empresa que invierta y mejore las condiciones del servicio?