Pettovello defendió la reforma laboral en el inicio de extraordinarias: "Los derechos adquiridos no se pierden"

"El trabajo autónomo sí creció y creemos que esto es resultado de los cambios normativos", explicó la ministra, vinculando esa dinámica a la Ley Bases. Según su diagnóstico, el marco vigente desincentiva la contratación, especialmente en las PyMEs, debido al temor a la litigiosidad. Por ello, defendió la creación de un fondo de asistencia laboral, definiéndolo como un mecanismo "que representa un resguardo tanto para el trabajador como un incentivo para el empleador" con el fin de "ordenar e incentivar la formalización del trabajo".