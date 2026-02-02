Pettovello defendió la reforma laboral en el inicio de extraordinarias: "Los derechos adquiridos no se pierden"

En el marco de la apertura del período de sesiones extraordinarias, el Gobierno de Javier Milei ratificó su apoyo a la reforma laboral incluida en el temario legislativo. La encargada de defender la iniciativa fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien rechazó las críticas opositoras y negó que la normativa implique un retroceso en las condiciones laborales.
En diálogo con Radio Rivadavia, la funcionaria sostuvo que el objetivo central es garantizar la posibilidad de generar empleo: "La ley es pro trabajador". "Hay muchas mentiras sobre la reforma; los derechos ya adquiridos no se pierden. No se tocan las vacaciones ni otros derechos históricos", agregó.
Pettovello argumentó que el mercado laboral argentino arrastra un problema de estancamiento en el empleo formal desde hace más de una década. Para fundamentar su postura, citó estadísticas del tercer trimestre de 2025: mientras la economía creció un 5,2%, el empleo asalariado apenas aumentó un 0,1%. En contraste, el cuentapropismo registró un alza del 6,3%.
"El trabajo autónomo sí creció y creemos que esto es resultado de los cambios normativos", explicó la ministra, vinculando esa dinámica a la Ley Bases. Según su diagnóstico, el marco vigente desincentiva la contratación, especialmente en las PyMEs, debido al temor a la litigiosidad. Por ello, defendió la creación de un fondo de asistencia laboral, definiéndolo como un mecanismo "que representa un resguardo tanto para el trabajador como un incentivo para el empleador" con el fin de "ordenar e incentivar la formalización del trabajo".
Política social
Más allá del debate legislativo, la funcionaria se refirió a la gestión de los planes sociales y valoró la eliminación de los intermediarios. Aseguró que el sistema anterior "condenaba a personas a la esclavitud" y estaba ligado a la extorsión política. "La gente cobra el plan social con independencia. No damos subsidio a la vagancia", detalló.
Respecto a los índices de pobreza, reconoció que la situación es crítica en la franja de niños y adolescentes, donde alcanza al 70%. Pettovello destacó que el Gobierno amplió la cobertura de la canasta básica alimentaria del 50% al 100% y extendió los programas hasta los 17 años.
"Lo que estamos haciendo es sacar a niños y adolescentes de la pobreza; pensamos en el futuro para que no se multiplique la pobreza", sentenció.