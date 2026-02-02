El cañaveral tucumano creció más del 40% y consolida el giro productivo de la industria azucarera

Al comparar el proceso local con el de países como Brasil, Feijoó reconoció las diferencias de escala, pero remarcó la solidez del camino emprendido en la Argentina. “Desde que comenzó el corte de alcohol en las naftas, alrededor de 2010, la producción de alcohol se triplicó: pasamos de 200.000 a 600.000 metros cúbicos. Eso es resultado de inversiones constantes en la industria, en la gestión ambiental y en la producción de materia prima”, explicó.