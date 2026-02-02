Arsenal venció a Corinthians y se consagró en la primera Intercontinental femenina

El fútbol femenino escribió una nueva página este domingo en Londres. En una noche lluviosa que no logró opacar el espectáculo, el local Arsenal se impuso ante Corinthians en la gran final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA, alzando el primer trofeo intercontinental de la categoría. El encuentro no solo definió a las mejores del planeta, sino que sirvió como el escenario ideal para celebrar el crecimiento de la disciplina a nivel global.