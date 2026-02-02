Secciones
Arsenal venció a Corinthians y se consagró en la primera Intercontinental femenina

En una final dramática disputada en el Emirates Stadium, las "Gunners" vencieron 3-2 al "Timao" en tiempo suplementario. El torneo, que reunió a las mejores de cada continente, marca el inicio de una nueva era para el fútbol de clubes femenino.

Hace 1 Hs

El fútbol femenino escribió una nueva página este domingo en Londres. En una noche lluviosa que no logró opacar el espectáculo, el local Arsenal se impuso ante Corinthians en la gran final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA, alzando el primer trofeo intercontinental de la categoría. El encuentro no solo definió a las mejores del planeta, sino que sirvió como el escenario ideal para celebrar el crecimiento de la disciplina a nivel global.

Una batalla de ida y vuelta

El equipo local golpeó primero a los 14 minutos gracias a la lucidez de Olivia Smith, quien aprovechó un rebote en el área para poner el 1-0. Sin embargo, el "Timão" demostró rápidamente por qué dominó la Copa Libertadores. A los 20', Gabi Zanotti capitalizó una serie de despejes fallidos en el área inglesa para estampar la igualdad, llevando el partido al descanso con una tensión absoluta.

En el complemento, la intensidad no disminuyó. Las inglesas recuperaron la ventaja a través de un cabezazo certero de Lotte Wubben-Moy a los 58'. Cuando parecía que el título se quedaba en los 90 minutos reglamentarios, apareció el VAR para cambiar el guion: una falta de Katie McCabe sobre Gisela Robledo fue sancionada como penal tras la revisión de la jueza. Duda Albuquerque, con una frialdad absoluta a los 96', mandó la definición al tiempo extra.

Ya en la prórroga, el desgaste físico empezó a pasar factura, pero el campeón europeo encontró hizo pesar sus individualidades. A los 104', Caitlin Foord definió con precisión para marcar el 3-2 definitivo, desatando la locura en las tribunas del Emirates Stadium.

El certamen, que se desarrolló bajo un formato de Final Four en Inglaterra desde el 28 de enero, también contó con la participación de:

Gotham FC (Estados Unidos) - Campeón de Concacaf

AS FAR (Marruecos) - Campeón de África

Auckland United (Nueva Zelanda) - Campeón de Oceanía

Wuhan Jiangda (China) - Campeón de Asia

Presencia institucional y el mensaje de Domínguez

La final contó con un palco de lujo encabezado por los presidentes Gianni Infantino (FIFA) y Alejandro Domínguez (Conmebol), quien justamente este lunes cumplió una década al frente del ente sudamericano. Tras el encuentro, el paraguayo utilizó sus redes para destacar el papel del equipo brasileño.

"Mi reconocimiento para Corinthians por la gran Copa de Campeones que hicieron. Dejaron todo en la cancha y demostraron el talento sudamericano", expresó Domínguez, quien se mostró cercano a figuras como Arsène Wenger durante la ceremonia de premiación.

Este torneo se posiciona como el antecedente directo de lo que será el Mundial de Clubes Femenino de la FIFA 2028, donde participarán 16 equipos.

