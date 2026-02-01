Con gol de Lautaro Martínez, el Inter superó a Cremonese y lidera en la Serie A

Lautaro Martínez volvió a decir presente en la red y fue determinante en la victoria de Inter de Milán frente a Cremonese. El conjunto “nerazzurro” se impuso 2-0 en el estadio Giovanni Zini, por la fecha 23 de la Serie A, y se mantiene como único líder del campeonato.
El argentino abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo. Tras un tiro de esquina ejecutado por Federico Dimarco, el “Toro” se elevó en el primer palo y conectó de cabeza para vencer al arquero Emil Audero. Fue su gol número 13 en el torneo, registro que lo consolida como máximo artillero.
El dominio del Inter se reflejó también en el desarrollo del juego. Con autoridad y control del trámite, el equipo dirigido por Cristian Chivu amplió la ventaja a los 31 minutos, cuando Piotr Zielinski sacó un remate desde fuera del área que se coló en el ángulo y sentenció el resultado antes del descanso.
Con este triunfo, el Inter alcanzó los 55 puntos y le sacó ocho de diferencia al Milan, su inmediato perseguidor, que aún debe jugar en la fecha. Cremonese, en cambio, acumuló su noveno partido sin ganar y permanece en la parte baja de la tabla.