San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy se midieron en La Ciudadela: cómo le fue al "Santo" en los amistosos

El entrenamiento inicial mostró un equipo que empieza a perfilarse como base. Darío Sand ocupó el arco; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte conformaron la línea defensiva; en el mediocampo estuvieron Santiago Briñone, Jorge Juárez y Matías García; mientras que Gonzalo Rodríguez, Facundo Pons y Luciano Ferreyra integraron el frente ofensivo. En un trámite parejo, con intensidad pero pocas situaciones claras, el marcador no se movió y el ensayo terminó 0-0.