DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy se midieron en La Ciudadela: cómo le fue al "Santo" en los amistosos

En una nueva jornada de entrenamientos, los equipos norteños jugaron dos partidos de preparación. El "Santo" igualó sin goles el principal y el segundo equipo perdió 1-0.

Hace 1 Hs

San Martín de Tucumán sumó una nueva jornada de rodaje futbolístico en su camino hacia la temporada 2026. El "Santo" recibió en La Ciudadela a Gimnasia y Esgrima de Jujuy y disputó dos partidos amistosos que dejaron conclusiones distintas para el cuerpo técnico: empate sin goles en el primero y derrota 1-0 en el segundo.

El entrenamiento inicial mostró un equipo que empieza a perfilarse como base. Darío Sand ocupó el arco; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte conformaron la línea defensiva; en el mediocampo estuvieron Santiago Briñone, Jorge Juárez y Matías García; mientras que Gonzalo Rodríguez, Facundo Pons y Luciano Ferreyra integraron el frente ofensivo. En un trámite parejo, con intensidad pero pocas situaciones claras, el marcador no se movió y el ensayo terminó 0-0.

Durante ese primer encuentro, el entrenador realizó variantes para observar alternativas: ingresaron Alan Cisnero y Leonardo Monroy en lugar de Luciano Ferreyra y Gonzalo Rodríguez. Más allá de la falta de goles, el “Santo” dejó buenas sensaciones desde el orden táctico y la presión alta, uno de los aspectos que se busca consolidar en esta etapa de preparación.

En el segundo turno, San Martín presentó una formación distinta, con Nahuel Manganelli en el arco; Elías López, Tiago Peñalba, Guillermo Rodríguez y Nahuel Gallardo en defensa; Agustín Graneros, Octavio Zamora y Nicolás Castro en la mitad de la cancha; y Leonardo Monroy, Lautaro Díaz y Alan Cisnero en ataque. El primer tiempo volvió a ser equilibrado y cerró sin goles, aunque con mayor ida y vuelta.

El desnivel llegó en el complemento: a los 6 minutos del segundo tiempo, Octavio Bianchi marcó el gol para el conjunto jujeño, que terminaría imponiéndose 1-0. San Martín buscó reaccionar y realizó nuevas modificaciones, con los ingresos de Exequiel Castaño, Axel González y Aníbal Paz, pero no logró torcer el resultado.

Más allá del marcador, la jornada dejó material valioso para el análisis. El cuerpo técnico pudo observar a buena parte del plantel en competencia, ajustar movimientos y sacar conclusiones en un tramo clave de la pretemporada. En La Ciudadela, el “Santo” sigue sumando minutos y respuestas de cara a un 2026 que asoma exigente.

Temas Gonzalo RodríguezMatías GarcíaVíctor SalazarDarío SandGuillermo RodríguezTiago PeñalbaAlan CisneroJorge Juárez
