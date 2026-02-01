Estados Unidos giró U$S 808 millones a la Argentina antes de un pago clave al FMI

La asistencia marca la tercera ayuda directa de Bessent en apenas tres meses. En octubre pasado, la Argentina ya había recibido DEGs por unos U$S 1.185 millones, utilizados para cumplir con un vencimiento con el FMI el 1° de noviembre. Previamente, en plena campaña electoral estadounidense, el funcionario del gobierno de Donald Trump habilitó al Banco Central a activar U$S 2.500 millones del swap de monedas, una medida clave para evitar una devaluación antes de las elecciones legislativas. Ese préstamo luego habría sido cancelado mediante una toma de deuda con el Banco de Pagos Internacionales (BIS).