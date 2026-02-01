Adiós al efectivo: la tarjeta de débito cede ante el código QR

Las tarjetas de débito ceden terreno frente al uso del código QR. Las nuevas generaciones imponen las nuevas modalidades de pago, en el que priorizan la inmediatez y, por sobre todo, la comodidad de usar un sistema con aplicaciones que están en el celular.
De acuerdo con los últimos datos difundidos por el Banco Central, los pagos con transferencia (PCT) interoperables mediante el QR totalizaron 95 millones de operaciones en pesos.
El diagnóstico elaborado por la entidad monetaria nacional detalla que se efectuaron 96,4 millones de operaciones de PCT (44% interanual) en pesos, por un total de $ 2,2 billones (47,5% términos reales).
Asimismo, 98,6% de los PCT se inició con códigos QR, lo que representa 95 millones de pagos (51,9% interanual) por $ 2,2 billones (57,9% en términos reales). El 54,5 % fue realizado por clientes que utilizaron sus cuentas a la vista (CBU) y en un 45,5% en sus cuentas de pago (CVU). Por su parte en comercios el 54 % de las operaciones fueron acreditadas en cuentas de pago, mientras que el 46% restante fue canalizado a cuentas a la vista.
Actualmente se encuentran registradas ante el BCRA 84 billeteras digitales interoperables y 60 aceptadores de PCT.
El uso del dinero físico está en peligro de extinción. Las nuevas modalidades de pago, incluso, están desplazando a las tarjetas, en la que, de acuerdo con los datos el Central, el uso de las de crédito superaron a las de débito, tomando como referencia el comportamiento registrado en noviembre (último dato oficial disponible).
• Débito: se efectuaron 174 millones de transacciones por $ 4,7 billones en noviembre, con disminuciones de 12% interanual. en cantidades y de 14,2% en montos reales. Asimismo, se realizaron 10.200 de transacciones en moneda extranjera por U$S 6 millones, el 99,2 % fueron cursadas a través del canal e-commerce.
• Crédito: se observaron variaciones interanuales de 4,2% en cantidades y -3,5 % en montos reales, realizándose 184,7 millones de pagos por $ 10,4 billones. Los canales más utilizados fueron e-commerce con el 39,2% de la cantidad total, POS y QR con el 37,9% del total y débito automático el 13,4 %.
Sin techo
De acuerdo con el Indicador Coelsa (una empresa que sigue el sistema de pagos en la Argentina) el crecimiento de transacciones digitales durante 2025 ha sido exponencial. Los números muestran que la tendencia está lejos de haber encontrado un techo y que el reemplazo del efectivo se acelera año a año.
Los pagos con QR, que es el mecanismo más utilizado en Argentina, crecieron a un ritmo impresionante del 83% respecto del año anterior, aún tratándose de una modalidad que ya lleva cerca de ocho años desde su inicio, define el informe de la compañía. En 2025 se hicieron 7,1 millones de transacciones con esta tecnología. “El QR se consolidó como un medio de pago cotidiano y estándar, acompañando nuevas formas de consumo y dinámicas urbanas”, agregan en Coelsa.
Todo va de la mano de una apertura de cuentas que sigue creciendo a un ritmo interesante, aunque menor al de los años pasados. Ya existen 322 millones y cada persona tiene en promedio cuatro cuentas bancarias (CBU) y cuatro de billeteras digitales (CVU).
Las empresas también avanzan a todo ritmo con al digitalización financiera, como lo demuestra la expansión del uso de E-cheqs. De 27 millones que circularon en 2024 se pasó a 34,2 millones el año pasado. Durante el verano ha crecido los pagos transfronterizos como PIX en Brasil, por citar un ejemplo.