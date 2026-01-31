Así es la birome con la figura de Milei y con audio incorporado que impulsan diputadas libertarias

Un objeto tan cotidiano como una birome se convirtió, en las últimas horas, en una nueva pieza del universo simbólico que rodea al oficialismo libertario. Se trata de un bolígrafo intervenido con la figura caricaturizada del presidente Javier Milei, motosierra en mano y con un sistema de audio incorporado que reproduce frases emblemáticas del mandatario. El producto, que circula desde hace semanas en las redes sociales, ganó notoriedad cuando diputadas nacionales de La Libertad Avanza lo exhibieron públicamente y celebraron su uso dentro del ámbito legislativo.