Así es la birome con la figura de Milei y con audio incorporado que impulsan diputadas libertarias

Un objeto tan cotidiano como una birome se convirtió, en las últimas horas, en una nueva pieza del universo simbólico que rodea al oficialismo libertario. Se trata de un bolígrafo intervenido con la figura caricaturizada del presidente Javier Milei, motosierra en mano y con un sistema de audio incorporado que reproduce frases emblemáticas del mandatario. El producto, que circula desde hace semanas en las redes sociales, ganó notoriedad cuando diputadas nacionales de La Libertad Avanza lo exhibieron públicamente y celebraron su uso dentro del ámbito legislativo.
La lapicera comenzó a viralizarse luego de que la diputada Lilia Lemoine compartiera un video en sus redes, en el que se la ve utilizando el objeto entre risas y comentarios irónicos dirigidos a la oposición. En la grabación, el bolígrafo emite distintas expresiones grabadas con la voz del propio Presidente, un detalle que lo diferencia de otros artículos de merchandising político y que explica buena parte de su impacto en plataformas digitales.
Para la cartera de la dama, el bolsillo del caballero: esta herramienta te ayuda con la producción de lágrimas de zurdo! pic.twitter.com/vZnw7oTeCE— Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) January 31, 2026
Poco después, otra legisladora del mismo bloque, Karen Reichardt, replicó la publicación y expresó su interés en adquirirla, reforzando la idea de que el objeto podría comenzar a circular dentro de las comisiones y sesiones parlamentarias. El intercambio fue suficiente para que el producto saliera del nicho militante y se instalara en la conversación pública.
La birome se comercializa a través de una tienda online denominada Lionic Shop, creada formalmente a mediados de diciembre, aunque con presencia previa en redes como Instagram, TikTok y Facebook. El sitio ofrece un único artículo a la venta, con un precio fijado en $24.000 y envíos a todo el país.
Según la información disponible, la firma a cargo de la importación y distribución es Brocado Sociedad Anónima, con domicilio declarado en el barrio porteño de Villa Crespo. En los registros oficiales, la empresa figura inscripta desde 2013 bajo un rubro ajeno al merchandising político, lo que refuerza el carácter reciente y específico de este emprendimiento.
Desde el punto de vista comercial, la lapicera es presentada como una pieza de colección, con diseño exclusivo y empaque especial. Desde lo simbólico, en cambio, funciona como una extensión del discurso libertario: la motosierra, las consignas presidenciales y la apelación directa a la identidad militante condensan buena parte de la estética que el oficialismo construyó desde la campaña electoral.