El elegido del "Diego": la historia de Nahuel Manganelli, el arquero que Maradona subió a Primera y ahora sueña en San Martín

El marketing de Riestra

Su paso por el equipo de Villa Soldati también le permitió vivir desde adentro uno de los fenómenos más comentados del fútbol argentino reciente: las pretemporadas de Deportivo Riestra. Ante el mito de los entrenamientos cuasi militares y las jornadas interminables, el jugador da su mirada. “Son muy duras y exigentes, pero también tiene un poco de marketing. Hay cosas que se hacen creer a los de afuera, pero que no son tan así”, asegura. Según su análisis, la diferencia no radica tanto en la carga física, sino en el desgaste psicológico: “No hay mucha diferencia con el resto de los clubes. Quizás te hacen incomodar un poco más en lo mental; pero sacando eso, no hay grandes distancias”.