Secciones
SociedadEn las redes

Síndrome de Simón: ¿qué es y por qué afecta a los hombres mayores de 30 años?

El tema, del ámbito sentimental y amoroso, es debatido por las nuevas generaciones en las redes sociales.

En qué consiste el Síndrome de Simón y por qué afecta a los hombres mayores de 30 años En qué consiste el Síndrome de Simón y por qué afecta a los hombres mayores de 30 años (iStock)
Hace 1 Hs

En las redes sociales podemos encontrar palabras poco comunes que engloban numerosos significados y son propios de las generaciones millennials y centennials. Muchos de estos vocablos suelen describir aspectos de la personalidad de los jóvenes, tal es el caso del Síndrome de Simón, que se refiere a una característica particular de algunos hombres mayores de 30 años.

Solamente hay que estar enamorado

Al igual que el síndrome de la chica afortunada, del espejo retrovisor, y muchas otras, esta etiqueta agrupa a los hombres que actúan de una peculiar manera al momento de contraer vínculos sentimentales y amorosos. Lo curioso es que cada letra de la palabra SIMÓN, se refiere a un adjetivo en particular y son furor en Facebook y X.

¿Qué es el síndrome de Simón?

Este término se utiliza para definir a aquellos hombres inmaduros sentimentalmente, que le tienen pánico al compromiso, son materialistas y están obsesionados consigo mismos. Afecta a las personas mayores de 30 años y podría verse como una variante del síndrome de Peter Pan, que hace referencia a las personas que no aceptan haber crecido.

Este tipo de personalidades pueden ser maduras y responsables en cuanto a lo profesional, pero escapan de la madurez afectiva. Es el típico prototipo de hombre que sólo quiere divertirse, cambia de intereses constantemente y le es imposible comprometerse con alguien.

El mito de Narciso también aplica para este grupo. Narciso es una figura de la mitología griega que se enamoró de su propia imagen reflejada en un estanque de agua, tanto que permaneció toda su vida allí, incapaz de moverse, en desesperación, hasta que finalmente murió de hambre y sed.

El psiquiatra español Enrique Rojas explicó en una entrevista para el programa televisivo TardeAR que las propias iniciales del nombre de este síndrome te dan una idea de qué se trata: "son las siglas de Soltero, Inmaduro en lo afectivo, Materialista, Obsesionado con el trabajo y Narcisista".

Y agregó: "debajo se camufla un síndrome que se llama pánico al compromiso". Pone un ejemplo de una relación entre un varón de 30 años con una mujer con la que lleva saliendo un determinado tiempo, la chica le pregunta al hombre qué son y a él "le empieza a agarrar taquicardia, sudoración, problemas gástricos, enfermedad respiratoria y ansiedad".

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo
1

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: "En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo"

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores
2

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?
3

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte
4

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán
5

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas
6

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Más Noticias
¿De qué murió Catherine O’Hara, la mamá de Mi pobre angelito?

¿De qué murió Catherine O’Hara, la mamá de "Mi pobre angelito"?

Calor y tormentas fuertes: ¿qué regiones están bajo alerta roja, naranja y amarilla?

Calor y tormentas fuertes: ¿qué regiones están bajo alerta roja, naranja y amarilla?

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

Comentarios