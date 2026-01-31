Síndrome de Simón: ¿qué es y por qué afecta a los hombres mayores de 30 años?

En las redes sociales podemos encontrar palabras poco comunes que engloban numerosos significados y son propios de las generaciones millennials y centennials. Muchos de estos vocablos suelen describir aspectos de la personalidad de los jóvenes, tal es el caso del Síndrome de Simón, que se refiere a una característica particular de algunos hombres mayores de 30 años.
Al igual que el síndrome de la chica afortunada, del espejo retrovisor, y muchas otras, esta etiqueta agrupa a los hombres que actúan de una peculiar manera al momento de contraer vínculos sentimentales y amorosos. Lo curioso es que cada letra de la palabra SIMÓN, se refiere a un adjetivo en particular y son furor en Facebook y X.
¿Qué es el síndrome de Simón?
Este término se utiliza para definir a aquellos hombres inmaduros sentimentalmente, que le tienen pánico al compromiso, son materialistas y están obsesionados consigo mismos. Afecta a las personas mayores de 30 años y podría verse como una variante del síndrome de Peter Pan, que hace referencia a las personas que no aceptan haber crecido.
Este tipo de personalidades pueden ser maduras y responsables en cuanto a lo profesional, pero escapan de la madurez afectiva. Es el típico prototipo de hombre que sólo quiere divertirse, cambia de intereses constantemente y le es imposible comprometerse con alguien.
El mito de Narciso también aplica para este grupo. Narciso es una figura de la mitología griega que se enamoró de su propia imagen reflejada en un estanque de agua, tanto que permaneció toda su vida allí, incapaz de moverse, en desesperación, hasta que finalmente murió de hambre y sed.
El psiquiatra español Enrique Rojas explicó en una entrevista para el programa televisivo TardeAR que las propias iniciales del nombre de este síndrome te dan una idea de qué se trata: "son las siglas de Soltero, Inmaduro en lo afectivo, Materialista, Obsesionado con el trabajo y Narcisista".
Y agregó: "debajo se camufla un síndrome que se llama pánico al compromiso". Pone un ejemplo de una relación entre un varón de 30 años con una mujer con la que lleva saliendo un determinado tiempo, la chica le pregunta al hombre qué son y a él "le empieza a agarrar taquicardia, sudoración, problemas gástricos, enfermedad respiratoria y ansiedad".