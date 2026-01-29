Una ratoncita que ama la velocidad y competir en carreras

Edda es una joven ratoncita con un sueño gigante: competir en el Gran Premio de Europa de autos. Cuando un encuentro accidental con su ídolo, el cuatro veces campeón de carreras Ed, la deja fuera de competencia, ella toma la decisión arriesgada de hacerse pasar por su rival para salvar no solo su ilusión sino también el parque de diversiones de su padre, un emprendimiento que cumple 50 años pero está en ruinas y con peligro de cierre.
Con Ed como mentor secreto, Edda enfrenta desafíos en la pista, rivales despiadados y un peligroso plan de sabotaje que amenaza a todos los animales corredores. Armada solo con su ingenio, valentía y amor por los motores, esta pequeña y simpática heroína descubrirá que los sueños más grandes requieren el coraje más audaz.
Ese es el argumento de “El Gran Premio a toda velocidad”, el estreno de la semana en las salas locales para compartir en familia con la dirección de Waldemar Fast.