Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Una ratoncita que ama la velocidad y competir en carreras
Una ratoncita que ama la velocidad y competir en carreras
Hace 4 Hs

Edda es una joven ratoncita con un sueño gigante: competir en el Gran Premio de Europa de autos. Cuando un encuentro accidental con su ídolo, el cuatro veces campeón de carreras Ed, la deja fuera de competencia, ella toma la decisión arriesgada de hacerse pasar por su rival para salvar no solo su ilusión sino también el parque de diversiones de su padre, un emprendimiento que cumple 50 años pero está en ruinas y con peligro de cierre.

Con Ed como mentor secreto, Edda enfrenta desafíos en la pista, rivales despiadados y un peligroso plan de sabotaje que amenaza a todos los animales corredores. Armada solo con su ingenio, valentía y amor por los motores, esta pequeña y simpática heroína descubrirá que los sueños más grandes requieren el coraje más audaz.

Ese es el argumento de “El Gran Premio a toda velocidad”, el estreno de la semana en las salas locales para compartir en familia con la dirección de Waldemar Fast.


Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Candy Viajes lanza promociones para que todos puedan vacacionar este verano
1

Candy Viajes lanza promociones para que todos puedan vacacionar este verano

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta
2

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

3

Cartas de lectores: derecho a la información

4

Cartas de lectores I: claves de la longevidad en las “zonas azules”

5

Cartas de lectores III: la UNT y la excelencia

6

Pantallas y salud mental: un debate impostergable

Más Noticias
¿A qué suena Tucumán? La banda sonora que nos une

¿A qué suena Tucumán? La banda sonora que nos une

Recuerdos fotográficos: los maniquíes de la Independencia

Recuerdos fotográficos: los maniquíes de la Independencia

De Tucumán al mundo: la ruta artística de Ana Won

De Tucumán al mundo: la ruta artística de Ana Won

Adrián Sosa lleva “Habitar una nube” a Estados Unidos

Adrián Sosa lleva “Habitar una nube” a Estados Unidos

Los Bafta confirman la tendencia del cine mundial

Los Bafta confirman la tendencia del cine mundial

Comentarios