Una ratoncita que ama la velocidad y competir en carreras

Edda es una joven ratoncita con un sueño gigante: competir en el Gran Premio de Europa de autos. Cuando un encuentro accidental con su ídolo, el cuatro veces campeón de carreras Ed, la deja fuera de competencia, ella toma la decisión arriesgada de hacerse pasar por su rival para salvar no solo su ilusión sino también el parque de diversiones de su padre, un emprendimiento que cumple 50 años pero está en ruinas y con peligro de cierre.