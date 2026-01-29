Cuando sobrevivir pasa de la pantalla de TV a la vida real

Todo cambia cuando, en un viaje laboral a Bangkok para fusionar dos firmas, el avión en el que van se estrella en medio de una tormenta: solo ellos dos sobreviven varados en una isla paradisíaca. Como Linda es una entusiasta del reality televisivo “Survivor”, sus habilidades de supervivencia y su profundo amor por el reality dejan de ser objeto de burla y se convierten en rasgos esenciales para salir del aprieto: en caso de un siniestro, es la mujer que conviene tener cerca, mientras que al despectivo Bradley sería mejor tenerlo lejos. En ese choque de personalidades, así como ella se empodera, él pierde progresivamente soberbia a medida que resigna el control de la situación. Superar viejos resentimientos y trabajar juntos será clave para volver a la civilización en vez de maldecir a la mala suerte.