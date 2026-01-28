Números de Oro de LA GACETA: tres lectores se repartieron el pozo de $9.000.000

La semana número 18 del entretenimiento de LA GACETA, Números de Oro, llegó con una gran noticia: se presentaron tres tarjetas ganadoras, por lo que el pozo acumulado de $9.000.000 fue repartido entre los afortunados participantes. Además, una de las ganadoras contaba con el sello de “Usuario Tarjeta Sol”, lo que le permitió duplicar su premio.
Entre los ganadores se encuentra Ema Agustina Brito, jubilada y participante de Números de Oro desde hace muchos años. Es la primera vez que resulta ganadora y, gracias a la Tarjeta Sol, recibió $6.000.000, que destinará a ayudar a su familia y a concretar proyectos personales largamente esperados.
También resultó ganadora María Elina Serpa, emprendedora gastronómica, quien obtuvo $3.000.000. Tras años de participar del entretenimiento, celebró su primer premio, que utilizará para realizar mejoras en su hogar y seguir impulsando su emprendimiento.
El tercer ganador fue Julio David Montesino, quien recibió $3.000.000. Con el premio, planea finalizar la construcción de su propio local comercial, una meta que venía postergando y que ahora podrá concretar gracias a Números de Oro.
Con la tarjeta que se entrega junto al diario cada viernes, los lectores ya pueden participar por un nuevo pozo de $3.000.000, que se duplica a $6.000.000 si la tarjeta cuenta con el sello de Usuario Tarjeta Sol.
Una vez más, Números de Oro continúa transformando la ilusión de sus participantes en historias reales, reafirmándose como uno de los entretenimientos más esperados por los lectores de LA GACETA semana tras semana.