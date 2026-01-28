Números de Oro de LA GACETA: tres lectores se repartieron el pozo de $9.000.000

La semana número 18 del entretenimiento de LA GACETA, Números de Oro, llegó con una gran noticia: se presentaron tres tarjetas ganadoras, por lo que el pozo acumulado de $9.000.000 fue repartido entre los afortunados participantes. Además, una de las ganadoras contaba con el sello de “Usuario Tarjeta Sol”, lo que le permitió duplicar su premio.