Día de Santo Tomás de Aquino, patrono de los estudiantes: ¿Qué oración rezar para pedir su ayuda?



Tú, que haces elocuente la

Lengua de los niños, educa

También la mía e infunde en

Mis labios la gracia de tu bendición



Dame agudeza para entender,

Capacidad para asimilar,

Método y facilidad para aprender,

Ingenio para interpretar

Y gracia copiosa para hablar.



Dame acierto al empezar;

Dirección al progresar

Y perfección al acabar.

Tú, que eres verdadero Dios

Hombre que vives y reinas

Por los siglos de los siglos.

Amén