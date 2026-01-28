Secciones
SociedadActualidad

Día de Santo Tomás de Aquino, patrono de los estudiantes: ¿Qué oración rezar para pedir su ayuda?

Cientos de estudiantes recurren a su oración antes de estudiar, buscando su guía y contención.

Día del Patrono de los estudiantes. Día del Patrono de los estudiantes.
Hace 1 Hs

Hoy 28 de enero la Iglesia Católica festeja el día de Santo Tomás de Aquino, patrono de los estudiantes. Nacido en Italia en el siglo XIII, Tomás de Aquino fue uno de los pensadores y filósofos más prolíficos e influyentes del cristianismo. 

Dedicó gran parte de su vida al estudio y a la demostración de la existencia de Dios en sus escritos y tratados filosóficos, como la emblemática “Suma Teológica”. Actualmente, sus ideas siguen siendo pilares fundamentales en la teología cristiana y la filosofía escolástica.

¿Qué santos se conmemoran este 28 de enero?

¿Qué santos se conmemoran este 28 de enero?

Además de su genio intelectual, este santo también fue un hombre de profunda espiritualidad. Pasaba horas en oración y adoración ante el Santísimo Sacramento. Su historia estuvo marcada por una búsqueda constante de la verdad y la santidad.

Fue canonizado por el papa Juan XXII en 1323 y declarado Doctor de la Iglesia en 1567 por el papa Pío V. Su impacto en el pensamiento cristiano y occidental fue enorme, es por eso que, su legado sigue vivo en la enseñanza y la práctica de la fe católica hasta la actualidad.

Su legado perdura en la enseñanza y la práctica de la fe católica hasta el día de hoy. Su legado perdura en la enseñanza y la práctica de la fe católica hasta el día de hoy.

Qué oración rezar antes de estudiar para pedir la ayuda de Santo Tomás de Aquino

Creador Inefable!
Tú, que eres la verdadera fuente
De luz y de sabiduría
Y el principio supremo
Dígnate infundir
Sobre las tinieblas de mi inteligencia
El resplandor de tu
Claridad, apartando de mí la
Doble oscuridad en que he nacido:
El pecado y la ignorancia


Tú, que haces elocuente la
Lengua de los niños, educa
También la mía e infunde en
Mis labios la gracia de tu bendición

Dame agudeza para entender,
Capacidad para asimilar,
Método y facilidad para aprender,
Ingenio para interpretar
Y gracia copiosa para hablar.

Dame acierto al empezar;
Dirección al progresar
Y perfección al acabar.
Tú, que eres verdadero Dios
Hombre que vives y reinas
Por los siglos de los siglos.
Amén

San Agustín: qué oración rezar para pedir su ayuda

San Agustín: qué oración rezar para pedir su ayuda
Temas Iglesia Católica
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír
1

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest
2

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta
3

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta
4

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido
5

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán
6

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Más Noticias
Una tormenta magnética solar impactará en Argentina: cuándo sucederá, en qué zonas y qué riesgos implica

Una tormenta magnética solar impactará en Argentina: cuándo sucederá, en qué zonas y qué riesgos implica

Candy Viajes lanza promociones para que todos puedan vacacionar este verano

Candy Viajes lanza promociones para que todos puedan vacacionar este verano

Ocho provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y sigue el calor extremo en varias zonas

Ocho provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y sigue el calor extremo en varias zonas

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Comentarios