Día de Santo Tomás de Aquino, patrono de los estudiantes: ¿Qué oración rezar para pedir su ayuda?

Hoy 28 de enero la Iglesia Católica festeja el día de Santo Tomás de Aquino, patrono de los estudiantes. Nacido en Italia en el siglo XIII, Tomás de Aquino fue uno de los pensadores y filósofos más prolíficos e influyentes del cristianismo.
Dedicó gran parte de su vida al estudio y a la demostración de la existencia de Dios en sus escritos y tratados filosóficos, como la emblemática “Suma Teológica”. Actualmente, sus ideas siguen siendo pilares fundamentales en la teología cristiana y la filosofía escolástica.
Además de su genio intelectual, este santo también fue un hombre de profunda espiritualidad. Pasaba horas en oración y adoración ante el Santísimo Sacramento. Su historia estuvo marcada por una búsqueda constante de la verdad y la santidad.
Fue canonizado por el papa Juan XXII en 1323 y declarado Doctor de la Iglesia en 1567 por el papa Pío V. Su impacto en el pensamiento cristiano y occidental fue enorme, es por eso que, su legado sigue vivo en la enseñanza y la práctica de la fe católica hasta la actualidad.
Qué oración rezar antes de estudiar para pedir la ayuda de Santo Tomás de Aquino
Creador Inefable!
Tú, que eres la verdadera fuente
De luz y de sabiduría
Y el principio supremo
Dígnate infundir
Sobre las tinieblas de mi inteligencia
El resplandor de tu
Claridad, apartando de mí la
Doble oscuridad en que he nacido:
El pecado y la ignorancia
Tú, que haces elocuente la
Lengua de los niños, educa
También la mía e infunde en
Mis labios la gracia de tu bendición
Dame agudeza para entender,
Capacidad para asimilar,
Método y facilidad para aprender,
Ingenio para interpretar
Y gracia copiosa para hablar.
Dame acierto al empezar;
Dirección al progresar
Y perfección al acabar.
Tú, que eres verdadero Dios
Hombre que vives y reinas
Por los siglos de los siglos.
Amén