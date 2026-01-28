Santoral del 28 de enero: qué santos se recuerdan hoy

Este martes 28 de enero en el Santoral se destaca la celebración de Santo Tomás de Aquino.
Filósofo, teólogo, doctor de la Iglesia (Angelicus Doctor: Doctor Angélico), patrono de las universidades y escuelas Católicas. Nacido en Rocca Secca, en el Reino de Nápoles en 1225 o 1227; fallecido en Fossa Nuova, 7 de marzo de 1274. Autor de la Suma Teológica, obra insigne de la Teología.
Junto a este personaje hay otros santos y mártires a los que también se les celebra este martes 28 de enero como los siguientes:
San Amadeo de Lausana (s. XII)
San Jacobo de Palestina (s. VI)
Beato Bartolomé Aiutamicristo (s. XIII)
San Juan de Cuenca (s. XII)
San Julián de Cuenca (s. XIII)
San Juan de Réome (s. VI)
Beato Julián Maunoir (s. XVII)
Beata María Luisa Montesinos Orduña (s. XX)
Beata Olimpia Bidà (s. XX)