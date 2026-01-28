Secciones
SociedadActualidad

Santoral del 28 de enero: qué santos se recuerdan hoy

La lista del santoral.

Hoy es el día de Santo Tomás de Aquino Hoy es el día de Santo Tomás de Aquino ACI Prensa
Hace 1 Hs

Este martes 28 de enero en el Santoral se destaca la celebración de Santo Tomás de Aquino. 

Filósofo, teólogo, doctor de la Iglesia (Angelicus Doctor: Doctor Angélico), patrono de las universidades y escuelas Católicas. Nacido en Rocca Secca, en el Reino de Nápoles en 1225 o 1227; fallecido en Fossa Nuova, 7 de marzo de 1274. Autor de la Suma Teológica, obra insigne de la Teología.

Junto a este personaje hay otros santos y mártires a los que también se les celebra este martes 28 de enero como los siguientes:

San Amadeo de Lausana (s. XII)

San Jacobo de Palestina (s. VI)

Beato Bartolomé Aiutamicristo (s. XIII)

San Juan de Cuenca (s. XII)

San Julián de Cuenca (s. XIII)

San Juan de Réome (s. VI)

Beato Julián Maunoir (s. XVII)

Beata María Luisa Montesinos Orduña (s. XX)

Beata Olimpia Bidà (s. XX)



Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír
1

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest
2

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta
3

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta
4

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido
5

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán
6

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Más Noticias
Del éxito en Netflix a mozo en Argentina: la historia del actor español que dejó la fama

Del éxito en Netflix a mozo en Argentina: la historia del actor español que dejó la fama

Una tormenta magnética solar impactará en Argentina: cuándo sucederá, en qué zonas y qué riesgos implica

Una tormenta magnética solar impactará en Argentina: cuándo sucederá, en qué zonas y qué riesgos implica

Adiós a las papas fritas: snacks saludables, crujientes y sabrosos

Adiós a las papas fritas: snacks saludables, crujientes y sabrosos

Este es el mejor fruto seco para frenar el envejecimiento y proteger la salud

Este es el mejor fruto seco para frenar el envejecimiento y proteger la salud

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Ocho provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y sigue el calor extremo en varias zonas

Ocho provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y sigue el calor extremo en varias zonas

Inundaciones y evacuados: emergencia en distintas zonas de Tucumán

Inundaciones y evacuados: emergencia en distintas zonas de Tucumán

Comentarios