Enojo por la llegada de ICE a los Juegos Invernales de Milán

ROMA, Italia.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos participará en las operaciones de seguridad durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, informó un portavoz, lo que causó indignación en el país europeo.
La presencia de agentes del ICE en los Juegos, que se celebrarán en Milán Cortina del 6 al 22 de febrero, suscita un gran debate en Italia tras la indignación por la muerte de dos civiles estadounidenses en operaciones contra inmigrantes en Minneapolis.
“En los Juegos Olímpicos, el servicio de seguridad interna (HSI) del ICE estará prestando apoyo al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos y al país anfitrión para examinar y mitigar los riesgos que plantean las organizaciones delictivas transnacionales”, afirmó la agencia en un comunicado.
“Todas las operaciones de seguridad siguen bajo la autoridad italiana”, añadió. Especificó que “obviamente, ICE no lleva a cabo operaciones de control migratorio en países extranjeros” y que no tiene que ver con la actual campaña antiinmigración en Estados Unidos.
El Comité Olímpico Internacional (COI) se limitó a recordar, a través de un portavoz, que “la seguridad en los Juegos Olímpicos es responsabilidad de las autoridades del país anfitrión, que trabaja estrechamente con las delegaciones participantes”.
La protección de los ciudadanos estadounidenses durante los Juegos Olímpicos en el extranjero está a cargo del Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado.
“Una milicia que mata”
El alcalde de Milán, el izquierdista Giuseppe Sala, aseguró poco después en una entrevista radiofónica que los agentes del ICE “no son bienvenidos” a la ciudad. “Esta es una milicia que mata (...) Está claro que no son bienvenidos en Milán. ¿Podemos decir no a (Donald) Trump por una vez?”, declaró Sala.
Alessandro Zan, miembro del Parlamento Europeo por el Partido Democrático, calificó este anuncio como “inaceptable”. “En Italia no queremos a quienes pisotean los derechos humanos y actúan al margen de cualquier control democrático”, escribió en X.
El HSI es una agencia federal que, bajo el paraguas del ICE, investiga un gran número de delitos (cibercriminalidad, trata de niños, tráfico de armas y drogas, entre otros) y que, según su portal web, está también a cargo de proteger a los ciudadanos de Estados Unidos “en casa, en el extranjero y en línea”.
Las autoridades italianas negaron inicialmente la presencia de ICE y luego trataron de restar importancia a su papel, indicando que sólo ayudarían en la seguridad de la delegación estadounidense.