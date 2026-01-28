Adrián Sosa lleva “Habitar una nube” a Estados Unidos

“Sosa se inspira en los paisajes rurales y las historias laborales de Tucumán, Argentina, donde el humo, el polvo y la materia en suspensión configuran la vida cotidiana. A través de video, elementos escultóricos y acción performativa, la exposición se basa en la presencia material y la experiencia vivida, abordando el trabajo como una condición corporal más que como un tema simbólico. Las obras se despliegan a través del gesto, la repetición y la duración, creando una atmósfera de densidad y suspensión. La nube funciona no como metáfora, sino como entorno: algo habitado, respirado y soportado. Se invita al espectador a un encuentro fenomenológico con el territorio, la memoria y el cuerpo a medida que se registran a través del tiempo y la materia”, se plantea desde la institución, en la presentación de la muestra artística curada por Sophie Bonet.