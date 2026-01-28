Secciones
SociedadActualidad

Adrián Sosa lleva “Habitar una nube” a Estados Unidos

Una obra basada en el trabajo manual.

“ARTISTA DEL CAÑAVERAL”. Adrián Sosa expondrá en Florida. “ARTISTA DEL CAÑAVERAL”. Adrián Sosa expondrá en Florida.
Hace 8 Hs

Pembroke Pines está a 35 kilómetros al norte de Miami, en el estado norteamericano de Florida. Hasta allí llegará el artista monterizo Adrián Sosa para exponer desde mañana “Habitar una nube”, en la galería de arte Frank C. Ortis.

“Sosa se inspira en los paisajes rurales y las historias laborales de Tucumán, Argentina, donde el humo, el polvo y la materia en suspensión configuran la vida cotidiana. A través de video, elementos escultóricos y acción performativa, la exposición se basa en la presencia material y la experiencia vivida, abordando el trabajo como una condición corporal más que como un tema simbólico. Las obras se despliegan a través del gesto, la repetición y la duración, creando una atmósfera de densidad y suspensión. La nube funciona no como metáfora, sino como entorno: algo habitado, respirado y soportado. Se invita al espectador a un encuentro fenomenológico con el territorio, la memoria y el cuerpo a medida que se registran a través del tiempo y la materia”, se plantea desde la institución, en la presentación de la muestra artística curada por Sophie Bonet.

El viaje se concreta por la invitación de The Frank, en asociación con Ceibo Gallery y en colaboración con Pabellón 4 Arte Contemporáneo y Fulana Galería. La entidad de Estados Unidos es un espacio de arte contemporáneo dedicado a la experimentación artística, el diálogo crítico y la participación pública, que trabaja con artistas regionales, nacionales e internacionales.

Sosa es licenciado en Artes Visuales por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán y cursó estudios superiores en gestión cultural y programas de artistas en la Universidad Torcuato Di Tella. Su obra ha recibido numerosos premios y reconocimientos como el Itaú en 2020 y el Braque en 2023, que le financió una residencia en la Cité Internationale des Arts de París. Ha expuesto en forma individual en todo el país y participado en eventos y ferias en la Argentina, Francia y Perú, y sus propuestas forman parte de colecciones públicas y privadas.

Nació en Los Sosa, Monteros, donde aprendió el oficio de cortar caña a machete (de allí su apodo de “artista del cañaveral”) y antes de llegar a la UNT se formó en la Escuela Técnica de Monteros, donde aprendió carpintería. Desde hoy, su presencia internacional se potencia en un territorio fértil para la comercialización del arte actual.

Cambio en el MALBA

Sorpresivamente, Rodrigo Moura dejará esta semana de ser el director del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) a sólo un año de su llegada a ese cargo. Su reemplazo será resultado de un trámite de reestructuración interna en el marco de los 25 años de creación de esa entidad por parte de Eduardo Costantini.

“La reciente adquisición de la Colección Daros Latinamérica, que incorpora más de 1.200 obras contemporáneas; el proyecto de ampliación del museo; la construcción de una nueva reserva técnica para albergar su creciente acervo y el manejo integral de la Colección Malba–Costantini han producido una modificación sustancial en las prioridades institucionales”, se señaló institucionalmente. Se agregó que el relevo se concreta dentro de “un proceso de transición que incluye una nueva estructura directiva”, que incluirá la designación de un Director Ejecutivo.

Costantini elogió “las innegables aptitudes profesionales y humanas de Rodrigo, así como su vasta experiencia, y le deseamos el mayor de los éxitos en el futuro”; mientras que Moura consideró que “trabajar en Malba fue un privilegio y espero poder seguir acompañando al museo en sus próximos capítulos”.

Temas Estados Unidos de AméricaTucumánMonteros
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El secuestro digital de Daisy Dixon (y el de miles más)
1

El secuestro digital de Daisy Dixon (y el de miles más)

Carnaval en Termas de Río Hondo: se vive, se baila y se goza
2

Carnaval en Termas de Río Hondo: se vive, se baila y se goza

Guillermo Norry, nuevo interventor de la Caja Popular: “No tengo hipótesis de conflicto con la Bancaria”
3

Guillermo Norry, nuevo interventor de la Caja Popular: “No tengo hipótesis de conflicto con la Bancaria”

La guerra de las series está al rojo vivo
4

La guerra de las series está al rojo vivo

Dos cuentos de Mariana Enríquez en una sola película
5

Dos cuentos de Mariana Enríquez en una sola película

Obama y Clinton acusan a Trump de “ejecutar ciudadanos”
6

Obama y Clinton acusan a Trump de “ejecutar ciudadanos”

Más Noticias
Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Dos cuentos de Mariana Enríquez en una sola película

Dos cuentos de Mariana Enríquez en una sola película

Evita en la plaza Independencia: amor, euforia y tragedia

Evita en la plaza Independencia: amor, euforia y tragedia

IA: ¿qué hacer para no caer en la pereza cognitiva?

IA: ¿qué hacer para no caer en la pereza cognitiva?

Presos liberados en Venezuela

Presos liberados en Venezuela

Lula quiere que la Junta de Paz se limite a Gaza

Lula quiere que la Junta de Paz se limite a Gaza

La Casa Blanca baja el tono y llama a “dialogar”

La Casa Blanca baja el tono y llama a “dialogar”

Obama y Clinton acusan a Trump de “ejecutar ciudadanos”

Obama y Clinton acusan a Trump de “ejecutar ciudadanos”

Comentarios