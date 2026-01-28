Adrián Sosa lleva “Habitar una nube” a Estados Unidos

Pembroke Pines está a 35 kilómetros al norte de Miami, en el estado norteamericano de Florida. Hasta allí llegará el artista monterizo Adrián Sosa para exponer desde mañana “Habitar una nube”, en la galería de arte Frank C. Ortis.
“Sosa se inspira en los paisajes rurales y las historias laborales de Tucumán, Argentina, donde el humo, el polvo y la materia en suspensión configuran la vida cotidiana. A través de video, elementos escultóricos y acción performativa, la exposición se basa en la presencia material y la experiencia vivida, abordando el trabajo como una condición corporal más que como un tema simbólico. Las obras se despliegan a través del gesto, la repetición y la duración, creando una atmósfera de densidad y suspensión. La nube funciona no como metáfora, sino como entorno: algo habitado, respirado y soportado. Se invita al espectador a un encuentro fenomenológico con el territorio, la memoria y el cuerpo a medida que se registran a través del tiempo y la materia”, se plantea desde la institución, en la presentación de la muestra artística curada por Sophie Bonet.
El viaje se concreta por la invitación de The Frank, en asociación con Ceibo Gallery y en colaboración con Pabellón 4 Arte Contemporáneo y Fulana Galería. La entidad de Estados Unidos es un espacio de arte contemporáneo dedicado a la experimentación artística, el diálogo crítico y la participación pública, que trabaja con artistas regionales, nacionales e internacionales.
Sosa es licenciado en Artes Visuales por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán y cursó estudios superiores en gestión cultural y programas de artistas en la Universidad Torcuato Di Tella. Su obra ha recibido numerosos premios y reconocimientos como el Itaú en 2020 y el Braque en 2023, que le financió una residencia en la Cité Internationale des Arts de París. Ha expuesto en forma individual en todo el país y participado en eventos y ferias en la Argentina, Francia y Perú, y sus propuestas forman parte de colecciones públicas y privadas.
Nació en Los Sosa, Monteros, donde aprendió el oficio de cortar caña a machete (de allí su apodo de “artista del cañaveral”) y antes de llegar a la UNT se formó en la Escuela Técnica de Monteros, donde aprendió carpintería. Desde hoy, su presencia internacional se potencia en un territorio fértil para la comercialización del arte actual.
Cambio en el MALBA
Sorpresivamente, Rodrigo Moura dejará esta semana de ser el director del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) a sólo un año de su llegada a ese cargo. Su reemplazo será resultado de un trámite de reestructuración interna en el marco de los 25 años de creación de esa entidad por parte de Eduardo Costantini.
“La reciente adquisición de la Colección Daros Latinamérica, que incorpora más de 1.200 obras contemporáneas; el proyecto de ampliación del museo; la construcción de una nueva reserva técnica para albergar su creciente acervo y el manejo integral de la Colección Malba–Costantini han producido una modificación sustancial en las prioridades institucionales”, se señaló institucionalmente. Se agregó que el relevo se concreta dentro de “un proceso de transición que incluye una nueva estructura directiva”, que incluirá la designación de un Director Ejecutivo.
Costantini elogió “las innegables aptitudes profesionales y humanas de Rodrigo, así como su vasta experiencia, y le deseamos el mayor de los éxitos en el futuro”; mientras que Moura consideró que “trabajar en Malba fue un privilegio y espero poder seguir acompañando al museo en sus próximos capítulos”.