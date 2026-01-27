Secciones
La ONU lanzó un recetario con platos que ayudan a frenar el cambio climático

El recetario reúne más de 70 recetas sostenibles creadas por chefs, comunidades indígenas y agricultores para ofrecer ideas accesibles que reduzcan el impacto climático desde la cocina diaria.

RECETARIO. La embajadora del Programa Mundial de Alimentos, la chef Manal Al Alem, y la fundadora de la ONG Kitchen Connection, Earlene Cruz, sostienen el libro de cocina en apoyo de las Naciones Unidas. RECETARIO. La embajadora del Programa Mundial de Alimentos, la chef Manal Al Alem, y la fundadora de la ONG Kitchen Connection, Earlene Cruz, sostienen el libro de cocina en apoyo de las Naciones Unidas. / ONU
Hace 1 Hs

Cuidar el planeta desde la cocina parece una idea pequeña, pero ya inspira a miles de personas en todo el mundo. Un recetario publicado por la Organización de las Naciones Unidas propone más de 70 preparaciones accesibles, nutritivas y pensadas para reducir el impacto ambiental sin complicar la rutina diaria. 

El proyecto fue desarrollado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y busca que cualquier persona pueda comprender cómo sus decisiones de consumo influyen en la salud del planeta. 

El libro fue elaborado con el aporte de chefs, cocineros locales, agricultores y comunidades indígenas. Entre los participantes del libro se encuentra la chef danesa Trine Hahnemann, el cocinero peruano Gastón Acurio, expertas indígenas de comunidades de América Latina y agricultores que trabajan en agroecología. 

Comer mejor para contaminar menos

El recetario se apoya en una idea sencilla: la cocina cotidiana también puede contribuir a frenar el cambio climático. Cada receta explica su nivel de impacto ambiental, por qué ciertos ingredientes son más sostenibles y qué alternativas existen para reducir emisiones sin perder sabor.

El material busca conectar con las generaciones más jóvenes, que suelen interesarse por el ambientalismo pero muchas veces no saben por dónde empezar. Por eso propone platos simples, baratos y fáciles de replicar con ingredientes accesibles.

Algunas recetas que aparecen en el libro

Entre las más destacadas figuran preparaciones a base de legumbres, verduras de estación y productos locales. El recetario incluye ideas como:

- Guisos de lentejas, que reemplazan proteínas de alta huella de carbono.

- Curry de verduras con ingredientes económicos y de temporada.

- Panqueques de frutas sin desperdicio, aprovechando frutas muy maduras.

- Salsas y aderezos caseros para evitar procesados y envases plásticos.

- Pan integral sin desperdicio, utilizando restos de vegetales rallados o semillas para aprovechar todo el alimento.

El libro también incorpora recomendaciones de conservación, técnicas para reducir desperdicios y sugerencias para sustituir alimentos importados por opciones locales.

Dónde conseguir el recetario

Según la información disponible en Noticias ONU, el recetario forma parte de las iniciativas de Naciones Unidas vinculadas al cambio climático y los sistemas alimentarios sostenibles. 

El material puede consultarse y descargarse de forma gratuita a través del sitio oficial de la ONU, dentro de la sección de recursos ambientales y publicaciones sobre clima y alimentación. Allí se encuentra el libro completo, las recetas desarrolladas y materiales complementarios para educadores y comunidades.

