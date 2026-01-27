La AFA no consigue quién se encargue de la televisación del ascenso y el inicio de los torneos volvería a postergarse

A través de un comunicado oficial publicado en su sitio web, la AFA explicó que la prórroga responde a las consultas realizadas por distintos interesados. El objetivo, según indicó, es otorgar más tiempo para que las empresas puedan analizar las condiciones y formalizar sus propuestas. Las ofertas deberán presentarse hasta el miércoles 28 de enero de 2026 a las 17, en la sede de la entidad, ubicada en Viamonte 1366, segundo piso, oficina de Secretaría, tal como ya había sido establecido en el Boletín 6817.