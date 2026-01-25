Otro negocio bajo la lupa en la AFA: pases de futbolistas y un entramado ligado al entorno de Toviggino

Entre los nombres que aparecen vinculados a estas operatorias figuran jugadores como Alejandro “Papu” Gómez, Leonel Picco, Juan Patiño, Jonathan Galván, Alexis Segovia y Joaquín Pombo, entre otros. La investigación señala que estas maniobras se suman a otras que rodean al tesorero de la AFA, como la causa por la mansión de Pilar valuada en unos 20 millones de dólares, el presunto desvío de fondos provenientes de ingresos internacionales de la Selección y, más recientemente, una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por supuesta facturación apócrifa.