Otro negocio bajo la lupa en la AFA: pases de futbolistas y un entramado ligado al entorno de Toviggino
Una investigación reveló un circuito de compra y venta de jugadores que habría involucrado a clubes argentinos y paraguayos, con contratos, intermediarios y sociedades vinculadas al entorno del tesorero de la AFA.
Una investigación del diario Clarín reveló otro circuito de negocios millonarios vinculado al entorno de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, esta vez centrado en el mercado de pases. Según el informe, el entramado habría intervenido en la compra y venta de cerca de medio centenar de futbolistas pertenecientes a clubes como Central Córdoba de Santiago del Estero, Sol de Mayo de Río Negro, Arsenal de Sarandí, Sarmiento de Junín y también instituciones de Paraguay.
De acuerdo con fuentes del ambiente citadas por la publicación, el esquema se apoyó en contratos de gerenciamiento, cesiones de derechos, poderes de representación y sociedades intermediarias que permitieron participar en transferencias de jugadores con valores que, en promedio, rondarían los 100.000 dólares por pase. En muchos casos, además, los intermediarios conservarían porcentajes sobre futuras ventas, lo que multiplicaría el negocio si el futbolista lograba proyección deportiva.
Entre los nombres que aparecen vinculados a estas operatorias figuran jugadores como Alejandro “Papu” Gómez, Leonel Picco, Juan Patiño, Jonathan Galván, Alexis Segovia y Joaquín Pombo, entre otros. La investigación señala que estas maniobras se suman a otras que rodean al tesorero de la AFA, como la causa por la mansión de Pilar valuada en unos 20 millones de dólares, el presunto desvío de fondos provenientes de ingresos internacionales de la Selección y, más recientemente, una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por supuesta facturación apócrifa.
Si bien públicamente Toviggino suele ser asociado a Central Córdoba, fuentes judiciales habrían aclarado que nunca fue presidente ni socio del club. Su recorrido dirigencial se inició como vicepresidente de Comercio Central Unidos y luego como presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol, un rol que le permitió tejer vínculos políticos y deportivos que facilitaron su llegada a la AFA como hombre de extrema confianza de Claudio Tapia.
Según la reconstrucción de los hechos, quien habría tenido un papel clave en el manejo operativo del mercado de pases fue Juan Pablo Beacon, dirigente con estrecha relación personal con Toviggino. Beacon participó en distintas estructuras empresarias que intervinieron en transferencias y también tuvo cargos relevantes dentro del Consejo Federal de la AFA.
Un nuevo entramado de sociedades vinculadas al entorno de Toviggino
El informe detalla que las operaciones se canalizaron a través de un entramado de sociedades (entre ellas Malte SRL y Fútbol Capital) que funcionaban de manera encadenada, con participaciones cruzadas, y en las que no figura formalmente Toviggino, aunque sí personas de su círculo cercano. Malte, por ejemplo, llegó a gerenciar Arsenal de Sarandí.
En el caso puntual de Central Córdoba, el club incorporó entre 30 y 35 futbolistas en los últimos cinco años, según datos de Transfermarkt citados por Clarín. En paralelo, la investigación también puso el foco en movimientos financieros llamativos: una auditoría del Banco Central detectó que, entre 2016 y 2017, gran parte de los fondos que ingresaron a las cuentas del club fueron retirados en efectivo, una modalidad que dificulta el seguimiento del dinero y que se repite en otras causas vinculadas a la AFA.
La acumulación de estos elementos refuerza, según la investigación, la hipótesis de un sistema de intermediación extendido, con ramificaciones deportivas, empresariales y financieras que hoy se encuentra bajo la lupa judicial.