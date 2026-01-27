Adiós a las golosinas: obligan a las máquinas expendedoras a ofrecer productos saludables en este país

En el mundo, las directrices sobre salud y alimentación están cambiando sustancialmente. Mientras que la histórica pirámide nutricional que prefería los carbohidratos por sobre las proteínas se da vuelta en los Estados Unidos, en España se terminan las gaseosas azucaradas, las galletas y las papas fritas de media mañana o media tarde. En este nuevo año, el ministerio de Consumo del país ibérico obligará a las máquinas expendedoras de hospitales y residencias para mayores a contener al menos un 80% de alimentos saludables, y establecerá otros lineamientos estrictos respecto a la dieta equilibrada.