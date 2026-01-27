Dolor y conmoción en Trancas por la muerte de una reconocida bailarina y periodista

La muerte de Rocío Valentina Herrera (21), bailarina, profesora de danzas árabes y comunicadora, provocó un profundo impacto en Trancas y generó una ola de mensajes de dolor y homenaje en las redes sociales. La noticia se conoció ayer y rápidamente se multiplicaron las expresiones de despedida desde distintos ámbitos de la comunidad.
Rocío era una figura muy querida y reconocida en el ambiente artístico y cultural del norte tucumano. Su partida despertó el pesar de colegas, alumnos, comunicadores y organizaciones sociales que destacaron su talento, su compromiso y su calidez humana.
Por estas horas, las redes sociales continúan colmadas de mensajes de incredulidad, afecto y reconocimiento. Quienes la conocieron coinciden en recordarla como una joven carismática, talentosa y profundamente comprometida con su comunidad.