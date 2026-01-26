La recuperación de Pezzella avanza y en River ya miran marzo como posible horizonte

La evolución de Germán Pezzella empieza a traer tranquilidad en River. A casi seis meses de la lesión sufrida el 9 de agosto ante Independiente, el defensor central muestra señales positivas en su recuperación y, puertas adentro, el cuerpo técnico ya trabaja con un escenario optimista de cara a su regreso, que podría darse durante marzo si se respetan los tiempos previstos.
Si bien la vuelta a la competencia todavía no es inmediata, el progreso del zaguero es alentador para la etapa del postoperatorio que atraviesa. Incluso antes del receso de fin de año había comenzado con ejercicios de baja intensidad y, desde el inicio de la pretemporada en el River Camp, sostiene un plan de trabajos progresivos, con cargas controladas y transiciones físicas sobre la pierna intervenida.
Todo el proceso se desarrolla de manera diferenciada y bajo un seguimiento permanente del cuerpo médico. En ese contexto, el contacto con la pelota ocupa hoy un lugar importante, tanto desde lo físico como desde lo anímico, mientras avanza una rehabilitación que todavía requiere paciencia y constancia antes de pensar en el alta competitiva definitiva.
En Núñez destacan que el estado actual de Pezzella es muy bueno y remarcan que no se registraron retrocesos en ninguna de las etapas del tratamiento, un aspecto clave para proyectar su regreso con cautela. Marcelo Gallardo sigue de cerca cada paso y sabe que recuperar al defensor en plenitud representaría una pieza importante para reforzar la última línea en una temporada exigente y con múltiples competencias por delante.
Mientras tanto, River continúa con su agenda en el Torneo Apertura. El equipo jugará el miércoles 28 de enero ante Gimnasia en el Monumental y el domingo 1 de febrero visitará a Rosario Central en Arroyito, con la expectativa de que, más adelante, Pezzella pueda volver a sumarse dentro del tramo fuerte del semestre.