La recuperación de Pezzella avanza y en River ya miran marzo como posible horizonte

Si bien la vuelta a la competencia todavía no es inmediata, el progreso del zaguero es alentador para la etapa del postoperatorio que atraviesa. Incluso antes del receso de fin de año había comenzado con ejercicios de baja intensidad y, desde el inicio de la pretemporada en el River Camp, sostiene un plan de trabajos progresivos, con cargas controladas y transiciones físicas sobre la pierna intervenida.