Secciones
DeportesFútbol

La recuperación de Pezzella avanza y en River ya miran marzo como posible horizonte

A casi seis meses de la lesión, el defensor atraviesa una evolución favorable y Gallardo sigue de cerca cada etapa del proceso.

RECUPERACIÓN. Germán Pezzella continúa con su rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico de River, mientras Gallardo sigue de cerca su evolución. RECUPERACIÓN. Germán Pezzella continúa con su rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico de River, mientras Gallardo sigue de cerca su evolución.
Hace 2 Hs

La evolución de Germán Pezzella empieza a traer tranquilidad en River. A casi seis meses de la lesión sufrida el 9 de agosto ante Independiente, el defensor central muestra señales positivas en su recuperación y, puertas adentro, el cuerpo técnico ya trabaja con un escenario optimista de cara a su regreso, que podría darse durante marzo si se respetan los tiempos previstos.

Si bien la vuelta a la competencia todavía no es inmediata, el progreso del zaguero es alentador para la etapa del postoperatorio que atraviesa. Incluso antes del receso de fin de año había comenzado con ejercicios de baja intensidad y, desde el inicio de la pretemporada en el River Camp, sostiene un plan de trabajos progresivos, con cargas controladas y transiciones físicas sobre la pierna intervenida.

Todo el proceso se desarrolla de manera diferenciada y bajo un seguimiento permanente del cuerpo médico. En ese contexto, el contacto con la pelota ocupa hoy un lugar importante, tanto desde lo físico como desde lo anímico, mientras avanza una rehabilitación que todavía requiere paciencia y constancia antes de pensar en el alta competitiva definitiva.

En Núñez destacan que el estado actual de Pezzella es muy bueno y remarcan que no se registraron retrocesos en ninguna de las etapas del tratamiento, un aspecto clave para proyectar su regreso con cautela. Marcelo Gallardo sigue de cerca cada paso y sabe que recuperar al defensor en plenitud representaría una pieza importante para reforzar la última línea en una temporada exigente y con múltiples competencias por delante.

Mientras tanto, River continúa con su agenda en el Torneo Apertura. El equipo jugará el miércoles 28 de enero ante Gimnasia en el Monumental y el domingo 1 de febrero visitará a Rosario Central en Arroyito, con la expectativa de que, más adelante, Pezzella pueda volver a sumarse dentro del tramo fuerte del semestre.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateMarcelo GallardoGermán PezzellaTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA
1

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico
2

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno
3

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

Franco Colapinto dio que hablar en la pretemporada de la Fórmula 1: debutó con Alpine y protagonizó el primer incidente del año
4

Franco Colapinto dio que hablar en la pretemporada de la Fórmula 1: debutó con Alpine y protagonizó el primer incidente del año

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz
5

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Jaldo se reunió con diputados tucumanos para analizar la agenda legislativa nacional
6

Jaldo se reunió con diputados tucumanos para analizar la agenda legislativa nacional

Más Noticias
No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

Franco Colapinto dio que hablar en la pretemporada de la Fórmula 1: debutó con Alpine y protagonizó el primer incidente del año

Franco Colapinto dio que hablar en la pretemporada de la Fórmula 1: debutó con Alpine y protagonizó el primer incidente del año

¿Ojo por ojo?: autoridades australianas anunciaron que sacrificarán a 10 dingos a causa de la muerte de una turista

¿Ojo por ojo?: autoridades australianas anunciaron que sacrificarán a 10 dingos a causa de la muerte de una turista

Lo que deben evitar los signos del horóscopo chino para estar en armonía este lunes, según Ludovica Squirru

Lo que deben evitar los signos del horóscopo chino para estar en armonía este lunes, según Ludovica Squirru

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

“Todavía no nos sentimos campeones, queda un paso más”: la palabra de los protagonistas tras el triunfo de Tucumán Central

“Todavía no nos sentimos campeones, queda un paso más”: la palabra de los protagonistas tras el triunfo de Tucumán Central

Comentarios