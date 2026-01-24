River debutó con un triunfo ante Barracas y arrancó el Apertura 2026 con buenas señales

Desde el arranque, River asumió el protagonismo. Con presión alta, posesión sostenida y un claro dominio territorial, empujó a Barracas contra su propio arco. La primera gran polémica llegó temprano. Fausto Vera estuvo cerca de abrir el marcador, pero una mano evidente de Gastón Campi sobre la línea evitó el gol y el VAR no intervino. A pesar de ese golpe, el “Millonario” mantuvo la iniciativa, aunque con el correr de los minutos empezó a perder precisión y le permitió al local acercarse un poco más al área defendida por Santiago Beltrán, que casi no tuvo trabajo.