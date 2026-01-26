Fin de semana de inundaciones en Aguilares: piden ayuda para las familias afectadas por el desborde del río Medina

Según se pudo observar en imágenes registradas en el lugar y enviádas a LA GACETA, el avance del agua ingresó a viviendas y obligó a los vecinos a abandonar sus hogares. Muchas familias quedaron sin suministro eléctrico y perdieron muebles, electrodomésticos y pertenencias básicas, lo que motivó la inmediata preocupación de las autoridades locales y de la comunidad.