Fin de semana de inundaciones en Aguilares: piden ayuda para las familias afectadas por el desborde del río Medina

El barrio Alto de Villanueva fue el más afectado, con viviendas anegadas, familias sin electricidad e importantes pérdidas materiales.

Hace 2 Hs

El desborde del río Medina provocó severas inundaciones durante el fin de semana en Aguilares, lo que generó importantes daños materiales. La zona más afectada fue el barrio Alto de Villanueva, ubicado al norte del casco urbano, cercano al área de Los Sarmientos.

Según se pudo observar en imágenes registradas en el lugar y enviádas a LA GACETA, el avance del agua ingresó a viviendas y obligó a los vecinos a abandonar sus hogares. Muchas familias quedaron sin suministro eléctrico y perdieron muebles, electrodomésticos y pertenencias básicas, lo que motivó la inmediata preocupación de las autoridades locales y de la comunidad.

La situación también impactó en otros sectores como los barrios Santa Emilia y la localidad de Alto Verde, donde se reportaron anegamientos y daños de diversa magnitud.

Ante este panorama, se puso en marcha una campaña solidaria para asistir a los damnificados. Las donaciones se reciben en la parroquia San Cayetano de Aguilares, a través de Cáritas, que difundió la convocatoria mediante sus redes sociales. Se solicita especialmente la colaboración con agua potable, ropa, artículos de higiene y elementos de primera necesidad.

