El secreto para que la fruta no se pudra rápido y dure más en la heladera

El procedimiento no requiere experiencia ni materiales especiales. Solo hay que disolver una cucharada de ácido cítrico en medio litro de agua y colocar la mezcla en un envase con atomizador. Luego, se rocía la solución sobre la superficie de la fruta, se deja actuar alrededor de un minuto y se seca bien antes de almacenarla. Con ese simple paso, la fruta puede mantenerse en mejor estado durante más tiempo.