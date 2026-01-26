Masso anunció refuerzos para trabajadores rurales temporarios

Masso explicó que se trata de trabajadores que cumplen ciclos laborales de seis meses y que, durante el período restante, migran hacia provincias como La Rioja, Mendoza, San Juan o Río Negro para sumarse a distintas cosechas. “Lo que nosotros hacemos es destinar módulos alimentarios de refuerzo, además del cupo mensual de módulos alimentarios que ya tienen, pero antes de eso comprobamos que efectivamente no tienen la tarjeta alimentaria y que no tienen trabajo en blanco”, detalló en diálogo con LA GACETA. Según precisó Masso, el universo alcanzado por estas políticas es significativo. “Estamos hablando de entre 12.000 y 16.000 trabajadores tucumanos que viajan a otras provincias”, indicó.