Masso anunció refuerzos para trabajadores rurales temporarios

El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, se reunió con el delegado provincial de la Uatre, Germán Ferrari, para coordinar un esquema de asistencia destinado a trabajadores rurales tucumanos que se trasladan a otras provincias en busca de empleo estacional. La iniciativa apunta a reforzar el acompañamiento estatal durante los meses en los que los cosecheros no tienen actividad en la provincia.
Masso explicó que se trata de trabajadores que cumplen ciclos laborales de seis meses y que, durante el período restante, migran hacia provincias como La Rioja, Mendoza, San Juan o Río Negro para sumarse a distintas cosechas. “Lo que nosotros hacemos es destinar módulos alimentarios de refuerzo, además del cupo mensual de módulos alimentarios que ya tienen, pero antes de eso comprobamos que efectivamente no tienen la tarjeta alimentaria y que no tienen trabajo en blanco”, detalló en diálogo con LA GACETA. Según precisó Masso, el universo alcanzado por estas políticas es significativo. “Estamos hablando de entre 12.000 y 16.000 trabajadores tucumanos que viajan a otras provincias”, indicó.
El ministro remarcó que la ayuda de su cartera se canaliza exclusivamente a través de mercadería y no de dinero. “Lo que hace este módulo alimentario es ayudar al trabajador hasta que se acomoda en la provincia a la que viaja para poder trabajar, es una ayuda por los primeros días”, señaló. Según comentó, esta asistencia se complementa con otros programas vigentes como el plan Interzafra y la ayuda que realiza el gobierno provincial al costear el traslado de los trabajadores.
En relación a los controles sobre las condiciones laborales y de alojamiento en los destinos, el funcionario afirmó que se intensificaron las inspecciones tras los antecedentes registrados el año pasado.
“Hacemos controles estrictos. El año pasado hemos tenido muchos casos de trata laboral y ahora se realiza una inspección en cada uno de los lugares a donde van nuestros comprovincianos. Hay contacto directo entre la Secretaría de Trabajo de Tucumán con las secretarías de cada una de las provincias para corroborar las condiciones en las que los trabajadores viven por esos meses de trabajo”, sostuvo.
Finalmente, Masso realizó un balance de la Tarjeta Alimentaria Independencia, a casi un año de su implementación en Tucumán.
“El balance es altamente positivo. Las 109.600 tarjetas han sido un cambio de modalidad, no hemos incorporado ni un beneficiario más. Esa familia que recibía un módulo de ocho productos, hoy recibe $50.000 como complemento a la Asignación Universal por Hijo o a la tarjeta alimentaria nacional”, explicó.
En ese sentido, destacó el impacto del programa en el consumo de alimentos esenciales como frutas, verduras y carne.
“El pago se realiza los días 22 de cada mes, hemos triplicado el valor y lo pagamos en una tarjeta con la que solo se puede comprar alimentos, no se puede transferir y no se puede extraer dinero”, señaló.
Por último, deslizó que con el nuevo sistema se evita “que muchos inescrupulosos que prestan dinero en la zona de los barrios populares se queden con la tarjeta de los beneficiarios”.