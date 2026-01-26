Fito Páez avivó rumores sobre un romance con Sofía Gala

El cantautor rosarino Fito Páez volvió a ser tendencia en las redes sociales, después de que compartió un tan inesperado como sumamente afectuoso mensaje dedicado a Sofía Gala Castiglione, que rápidamente disparó los rumores acerca de un posible romance entre ambos. El particular saludo coincidió con el cumpleaños número 39 de la actriz y revolucionó a los fanáticos del cantante.
“¡Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo”, escribió Páez en su cuenta oficial de Instagram, junto a una imagen en la que se lo ve junto a la hija de Moria Casán a bordo de un avión. Este detalle llamó especialmente la atención y dejó en evidencia que ya compartieron, de mínima, un viaje.
La publicación no tardó en generar reacciones y comentarios, tanto entre los seguidores del músico como del propio entorno artístico. La actriz respondió al posteo con un mensaje igualmente cariñoso: “¡Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”, expresó. Las palabras avivaron aun más las especulaciones que había generado el primer mensaje de Fito.
El intercambio público entre los dos se dio en un contexto particular, ya que cabe recordar que en agosto del año pasado, Fito Páez se separó de Eugenia Kolodziej, con quien había mantenido una relación durante una década. Desde entonces, el músico -uno de los más grandes del rock argentino- había mostrado un bajo perfil en lo que refiere a su vida sentimental.
Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente una relación, el tono de los mensajes y la imagen compartida resultaron suficientes para que las redes sociales se llenaran de comentarios y de conjeturas acerca de un posible nuevo vínculo entre el reconocido artista y la actriz.