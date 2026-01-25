De Jairo a Milo J: ¿quiénes tocan en los días restantes del Cosquín 2026?

La histórica Plaza Próspero Molina recibe la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín entre el 24 de enero y el 1 de febrero. Como preparación para el evento principal, el certamen Pre Cosquín definió a sus ganadores hasta el 18 de enero, brindando una oportunidad única a los nuevos valores de la música nacional. El programa de este año logra un equilibrio entre la trayectoria de leyendas como Jairo, El Chaqueño Palavecino y Los Manseros Santiagueños, y el magnetismo de figuras consagradas como Abel Pintos, Soledad y Jorge Rojas.