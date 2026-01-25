De Jairo a Milo J: ¿quiénes tocan en los días restantes del Cosquín 2026?

La histórica Plaza Próspero Molina recibe la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín entre el 24 de enero y el 1 de febrero. Como preparación para el evento principal, el certamen Pre Cosquín definió a sus ganadores hasta el 18 de enero, brindando una oportunidad única a los nuevos valores de la música nacional. El programa de este año logra un equilibrio entre la trayectoria de leyendas como Jairo, El Chaqueño Palavecino y Los Manseros Santiagueños, y el magnetismo de figuras consagradas como Abel Pintos, Soledad y Jorge Rojas.
Esta edición sobresale por su mirada integradora hacia las nuevas generaciones, sumando las actuaciones de Milo J y Cazzu junto a la calidez de Nahuel Pennisi y el Dúo Coplanacu. Durante las nueve lunas, el escenario ofrecerá una mezcla vibrante de estilos que abarca desde la tradición más estricta hasta la fiesta de Los Caligaris y Los Tekis. Quienes deseen presenciar tanto las finales del certamen como las veladas estelares ya disponen de los tickets mediante el sistema de venta Autoentrada.
Grilla completa del Cosquin Folklore 2026
PRIMERA LUNA
Grilla Artistas sábado 24 de enero
-Christian Herrera
-Jairo
-Los Manseros Santiagueños
-Susana Baca
-Horacio Banegas
-Mati Rojas
-Emanuel Ayala
-Jorge Rojas
SEGUNDA LUNA
Grilla Artistas domingo 25 de enero
-Dúo Coplanacu
-Nahuel Pennisi
-Flor Castro
-Raly Barrionuevo
-Paola Bernal
-Facundo Toro
-Cazzu
TERCERA LUNA
Grilla Artistas lunes 26 de enero
-Ahyre
-Luciana Jury
-Guitarreros
-Duratierra
-Lucía Ceresani
-Cristian Capurelli
-Abel Pintos
CUARTA LUNA
Grilla Artistas martes 27 de enero
Cronograma 66º Festival Nacional de Folklore
-Lázaro Caballero
-Mariano Carrizo
-Orellana Lucca
-La Cruzada
-Paquito Ocaño
-Micaela Chauque
-Yoel Hernández
-Lucio “El Indio” Rojas
QUINTA LUNA
Grilla Artistas miércoles 28 de enero
Cronograma 66º Festival Nacional de Folklore
-Leandro Lovato
-La Callejera
-Silvia Lallana
-Garupá (Joel Tortul, Julián Venegas y Homero Chiavarino)
-Dúo Palma Sandoval
-Ariel Ardit
-Lucio Taragno
-Luciano Pereyra
SEXTA LUNA
Grilla Artistas jueves 29 de enero
-Los Nocheros
-Destino San Javier
-Yamila Cafrune
-Homenaje a Musha Carabajal
-Lautaro Rojas
-Bruno Arias
-Ceibo
-Los Tekis
SEPTIMA LUNA
Grilla Artistas viernes 30 de enero
-Juan Fuentes
-José Luis Aguirre
-El Encuentro (Román Ramonda, Fabricio Rodríguez, Pachi Herrera)
-Nati Pastorutti
-Emiliano Zerbini
-Juanjo Abregú
-Adriana Rojas
-Chaqueño Palavecino
OCTAVA LUNA
Grilla Artistas sábado 31 de febrero
-Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu)
-Suna Rocha
-Juan Iñaki
-Yamila Aguado
-Pablo Lozano
-Adrián Maggi
-Soledad
NOVENA LUNA
Grilla Artistas domingo 1 de febrero
-Peteco Carabajal
-Campedrinos
-Teresa Parodi
-Cuti y Roberto Carabajal
-Maggie Cullen
-Gauchos of The Pampa
-Milo J
PRIMERA LUNA
Entradas sábado 24 de enero
Sector A1 $90.000. Sector A2 y C2 $84.000. Sector A3 y C3 $78.000. Sector B2 $115.000. Sector B3 $84.000. Sector B4 $75.000. Sector D1 y H1 $58.000. Sector D2 y H2 $51.000. Sector D3 y H3 $43.000. Sector E1 y G1 $61.000. Sector E2 y G2 $57.000. Sector E3 y G3 $50.000. Sector F1 $68.000. Sector F2 $60.000. Sector T2, T3 y T4 $32.000.
SEGUNDA LUNA
Entradas domingo 25 de enero
Sector A1 $90.000. Sector A2 y C2 $84.000. Sector A3 y C3 $78.000. Sector B2 $115.000. Sector B3 $84.000. Sector B4 $75.000. Sector D1 y H1 $58.000. Sector D2 y H2 $51.000. Sector D3 y H3 $43.000. Sector E1 y G1 $61.000. Sector E2 y G2 $57.000. Sector E3 y G3 $50.000. Sector F1 $68.000. Sector F2 $60.000. Sector T2, T3 y T4 $38.000.
TERCERA LUNA
Entradas lunes 26 de enero
Sector A1 $90.000. Sector A2 y C2 $84.000. Sector A3 y C3 $78.000. Sector B2 $115.000. Sector B3 $84.000. Sector B4 $75.000. Sector D1 y H1 $58.000. Sector D2 y H2 $51.000. Sector D3 y H3 $43.000. Sector E1 y G1 $61.000. Sector E2 y G2 $57.000. Sector E3 y G3 $50.000. Sector F1 $68.000. Sector F2 $60.000. Sector T2, T3 y T4 $32.000.
CUARTA LUNA
Entradas martes 27 de enero
Sector A1 $75.000. Sector A2 y C2 $72.000. Sector A3 y C3 $64.000. Sector B2 $89.000. Sector B3 $77.000. Sector B4 $70.000. Sector D1 y H1 $39.000. Sector D2 y H2 $31.000. Sector D3 y H3 $26.000. Sector E1 y G1 $44.000. Sector E2 y G2 $39.000. Sector E3 y G3 $31.000. Sector F1 $50.000. Sector F2 $45.000. Sector T2, T3 y T4 $28.000.
QUINTA LUNA
Entradas miércoles 28 de enero
Sector A1 $90.000. Sector A2 y C2 $84.000. Sector A3 y C3 $78.000. Sector B2 $115.000. Sector B3 $84.000. Sector B4 $75.000. Sector D1 y H1 $58.000. Sector D2 y H2 $51.000. Sector D3 y H3 $43.000. Sector E1 y G1 $61.000. Sector E2 y G2 $57.000. Sector E3 y G3 $50.000. Sector F1 $68.000. Sector F2 $60.000. Sector T2, T3 y T4 $32.000.
SEXTA LUNA
Entradas jueves 29 de enero
Sector A1 $75.000. Sector A2 y C2 $72.000. Sector A3 y C3 $64.000. Sector B2 $89.000. Sector B3 $77.000. Sector B4 $70.000. Sector D1 y H1 $39.000. Sector D2 y H2 $31.000. Sector D3 y H3 $26.000. Sector E1 y G1 $44.000. Sector E2 y G2 $39.000. Sector E3 y G3 $31.000. Sector F1 $50.000. Sector F2 $45.000. Sector T2, T3 y T4 $28.000
SEPTIMA LUNA
Entradas viernes 30 de enero
Sector A1 $75.000. Sector A2 y C2 $72.000. Sector A3 y C3 $64.000. Sector B2 $89.000. Sector B3 $77.000. Sector B4 $70.000. Sector D1 y H1 $39.000. Sector D2 y H2 $31.000. Sector D3 y H3 $26.000. Sector E1 y G1 $44.000. Sector E2 y G2 $39.000. Sector E3 y G3 $31.000. Sector F1 $50.000. Sector F2 $45.000. Sector T2, T3 y T4 $28.000
OCTAVA LUNA
Entradas sábado 31 de febrero
Sector A1 $90.000. Sector A2 y C2 $84.000. Sector A3 y C3 $78.000. Sector B2 $115.000. Sector B3 $84.000. Sector B4 $75.000. Sector D1 y H1 $58.000. Sector D2 y H2 $51.000. Sector D3 y H3 $43.000. Sector E1 y G1 $61.000. Sector E2 y G2 $57.000. Sector E3 y G3 $50.000. Sector F1 $68.000. Sector F2 $60.000. Sector T2, T3 y T4 $32.000.
NOVENA LUNA
Entradas domingo 1 de febrero
Sector A1 $90.000. Sector A2 y C2 $84.000. Sector A3 y C3 $78.000. Sector B2 $115.000. Sector B3 $84.000. Sector B4 $75.000. Sector D1 y H1 $58.000. Sector D2 y H2 $51.000. Sector D3 y H3 $43.000. Sector E1 y G1 $61.000. Sector E2 y G2 $57.000. Sector E3 y G3 $50.000. Sector F1 $68.000. Sector F2 $60.000. Sector T2, T3 y T4 $38.000.