Aunque no se coma la cáscara: por qué hay que lavar bananas y paltas antes de comerlas

Sims hizo hincapié en la importancia de lavar la palta, debido a una advertencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos que ha alertado sobre la presencia de listeria y salmonela en la superficie de estos alimentos. “El exterior de la palta podría estar contaminado con bacterias. Cuando lo cortamos, el cuchillo puede arrastrar algunas bacterias a lo que realmente comes”, indicó la directora senior de comunicaciones de tecnología alimentaria a WBWN.