Un embajador de lujo: David Trezeguet regresa a River para potenciar la marca a nivel global
El campeón del mundo con Francia se suma a la estructura del club como referente institucional. Su tarea principal será la gestión de alianzas estratégicas, el desarrollo de academias y el posicionamiento de la entidad en el mercado internacional.
River Plate sacudió el ámbito institucional con un anuncio inesperado: el regreso de David Trezeguet. El exdelantero, que dejó una huella imborrable al liderar el ascenso del equipo en 2012, vuelve a Núñez con un nuevo desafío. El presidente Stefano Di Carlo oficializó su incorporación en un rol clave orientado a la expansión internacional y al fortalecimiento de los vínculos comerciales del club.
La nueva función de Trezeguet se define como la de un referente institucional. No se trata de un cargo meramente protocolar; el "Rey David" tendrá la responsabilidad de articular esfuerzos entre las áreas de Marketing, Comercial e Institucional. Su vasta experiencia previa como embajador de la Juventus fue el factor determinante para su elección, ya que la dirigencia busca replicar ese modelo de éxito para captar nuevas oportunidades de negocio y socios estratégicos en el exterior.
Los pilares de su gestión académica y comercial
Uno de los puntos más ambiciosos del proyecto que liderará el franco-argentino es el desarrollo de programas de academias y experiencias formativas. River busca exportar su metodología de trabajo en divisiones inferiores a diferentes rincones del mundo, y la figura de Trezeguet funciona como el puente ideal para conectar la identidad del club con talentos globales. Además, el exgoleador participará activamente en el armado de acuerdos con empresas y organizaciones, elevando el valor de la marca "Millonaria" en el mundo.
El desembarco del exjugador también implica un acompañamiento cercano a los patrocinadores actuales. Su imagen, respetada tanto en Europa como en Sudamérica, servirá para activar nuevas experiencias para los socios y fortalecer la red de contactos con los principales actores de la industria del deporte a nivel mundial.
El peso de la historia: de las canchas a las oficinas
La relación entre David Trezeguet y River Plate está marcada por el compromiso. En 2012, el delantero renunció a la comodidad del fútbol europeo para cumplir el sueño de vestir la banda roja en el momento más difícil de la historia del club. Sus 17 goles en 37 partidos fueron fundamentales para devolver a River a la Primera División, ganándose el cariño eterno del hincha.
Hoy, catorce años después de aquel debut goleador, Trezeguet se pone el traje para intentar que River siga creciendo como institución. Su llegada se enmarca en un proceso de modernización que busca situar al club de Núñez no solo como un gigante del fútbol sudamericano, sino como una marca líder en la industria global, aprovechando la visión estratégica de quienes conocen el éxito desde adentro.