Un embajador de lujo: David Trezeguet regresa a River para potenciar la marca a nivel global

La nueva función de Trezeguet se define como la de un referente institucional. No se trata de un cargo meramente protocolar; el "Rey David" tendrá la responsabilidad de articular esfuerzos entre las áreas de Marketing, Comercial e Institucional. Su vasta experiencia previa como embajador de la Juventus fue el factor determinante para su elección, ya que la dirigencia busca replicar ese modelo de éxito para captar nuevas oportunidades de negocio y socios estratégicos en el exterior.