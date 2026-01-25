Ciudades age-friendly: para toda la vida

Así es como nació el concepto de ciudades age-friendly. Son entornos urbanos diseñados para acompañar el paso del tiempo sin expulsar a quienes lo transitan. Pero, no es con un enfoque asistencialista o nostálgico. Todo lo contrario. Propone ciudades que permitan seguir participando, decidiendo y habitando con autonomía, aun cuando el cuerpo y las rutinas cambian. No se trata de “adaptar” a las personas mayores a la ciudad, sino de rediseñar la ciudad para que el envejecimiento sea parte natural de la vida urbana.