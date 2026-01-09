Tras el picante posteo de "Cuti" Romero, su técnico salió a poner paños fríos: "Es un líder joven"

En una semana convulsionada en Tottenham, el entrenador Thomas Frank hizo declaraciones sobre el comunicado que había emitido Cristian "Cuti" Romero en sus redes sociales criticando a la dirigencia.
"Desde que asumió la capitanía ha hecho muchas cosas positivas. Lo dije cuando lo nombré: aunque es un jugador de gran experiencia, todavía es un líder en formación", afirmó el DT, intentando suavizar el conflicto.
En esa línea, el estratega valoró la actitud del ex Belgrano: "Estoy muy contento con su desempeño anoche; fue un verdadero capitán en muchos sentidos. Habló en el entretiempo, con el resultado en contra, para pedirle al grupo que siguiera creyendo. Pero cuando eres un líder joven, a veces cometes errores. Es mejor mantener estas cuestiones de forma interna", añadió.
A su vez, reveló que mantuvo una charla privada con el defensor y con Johan Lange, director deportivo de la institución. "Tuvimos una buena conversación con 'Cuti' esta mañana", sentenció Frank, confirmando además que el argentino no perderá el brazalete.
El episodio se desencadenó tras la derrota de los "Spurs" ante Bournemouth. La actualidad del equipo londinense es irregular: marcha 14° con 27 puntos, lejos de la pelea por el título que lidera Arsenal, aunque a solo seis unidades de los puestos de Champions League.