Tras el picante posteo de "Cuti" Romero, su técnico salió a poner paños fríos: "Es un líder joven"

En esa línea, el estratega valoró la actitud del ex Belgrano: "Estoy muy contento con su desempeño anoche; fue un verdadero capitán en muchos sentidos. Habló en el entretiempo, con el resultado en contra, para pedirle al grupo que siguiera creyendo. Pero cuando eres un líder joven, a veces cometes errores. Es mejor mantener estas cuestiones de forma interna", añadió.