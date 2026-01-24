Secciones
Mirkin confirmó que San Martín busca tres refuerzos más para cerrar el plantel

El presidente del “Santo” detalló las posiciones apuntadas en el mercado de pases y aseguró que el objetivo es completar el plantel profesional en los próximos días, con la mira puesta en un equipo “muy competitivo”.

Hace 2 Hs

Mientras avanza la pretemporada y el cuerpo técnico empieza a delinear la base del equipo, San Martín continúa activo en el mercado de pases. En ese contexto, el presidente Oscar Mirkin confirmó que el club todavía busca sumar tres refuerzos más antes del inicio de la competencia oficial y se mostró optimista respecto a la posibilidad de cerrar las incorporaciones en el corto plazo.

“Todavía nos faltan tres refuerzos: un punta por derecha, un ‘9’ y un ‘5’. Estamos buscando y esperamos poder contratarlos en los próximos días”, señaló Mirkin, quien explicó que las negociaciones están en marcha, aunque prefirió mantener la cautela respecto a los nombres propios. “Estamos en negociaciones y prefiero no dar nombres, pero creo que en el transcurso de la próxima semana vamos a poder cerrar todo el plantel profesional”, adelantó.

Más allá de las incorporaciones pendientes, el presidente destacó el trabajo realizado hasta el momento en el armado del equipo. Según explicó, la idea fue conformar un plantel equilibrado, con variantes en todos los puestos y una base sólida para afrontar un año decisivo. “Hicimos un gran trabajo: tenemos dos jugadores por puesto y en algunos casos hasta tres opciones”, remarcó.

En esa línea, Mirkin valoró la composición del grupo que se fue formando durante el receso, combinando diferentes perfiles y trayectorias. “Se conformó un plantel muy interesante, con jugadores surgidos del club, otros que continuaron del año pasado y 13 incorporaciones que vienen a darnos un salto de calidad”, sostuvo. 

La intención del club es cerrar las incorporaciones en los próximos días para que el cuerpo técnico pueda trabajar con el plantel completo antes del debut oficial. Mientras tanto, San Martín continúa ajustando detalles en la pretemporada, con la convicción de que el armado definitivo será clave para el desarrollo del año.

