Mirkin confirmó que San Martín busca tres refuerzos más para cerrar el plantel

“Todavía nos faltan tres refuerzos: un punta por derecha, un ‘9’ y un ‘5’. Estamos buscando y esperamos poder contratarlos en los próximos días”, señaló Mirkin, quien explicó que las negociaciones están en marcha, aunque prefirió mantener la cautela respecto a los nombres propios. “Estamos en negociaciones y prefiero no dar nombres, pero creo que en el transcurso de la próxima semana vamos a poder cerrar todo el plantel profesional”, adelantó.