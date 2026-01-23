La tucumana Victoria Sauze fue convocada por Las Leonas para la Pro League y viajará a Australia
La mediocampista tucumana fue convocada por Fernando Ferrara para la segunda ventana de la FIH Pro League 2025/26, que se disputará en Hobart. Será el primer compromiso oficial del seleccionado femenino en 2026 y un torneo clave rumbo a los Juegos Olímpicos.
Las Leonas volverán a la competencia internacional en febrero y entre las convocadas aparece un nombre con fuerte peso para el hockey tucumano: Victoria Sauze. La volante fue incluida en la lista de 20 jugadoras que viajarán a Australia para disputar la segunda ventana de la FIH Pro League 2025/26, el certamen anual más prestigioso del hockey mundial.
La convocatoria fue anunciada por el entrenador Fernando Ferrara, quien eligió a Sauze como una de las piezas del mediocampo para afrontar una gira exigente, tanto por los rivales como por el contexto competitivo.
El viaje del plantel argentino está previsto para el 2 de febrero, con destino a Hobart, Australia, donde la competencia se desarrollará entre el 10 y el 15 del mismo mes. Allí, Las Leonas disputarán cuatro encuentros: dos ante Irlanda y dos frente al seleccionado local.
La FIH Pro League, en su séptima edición, otorga además un premio mayor: el equipo campeón logrará la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Argentina llega a esta ventana tras haber debutado en diciembre pasado en Santiago del Estero, donde enfrentó a Países Bajos y Alemania. La gira por Australia será el primer desafío internacional del año y un termómetro clave para el cuerpo técnico de cara a lo que viene.
Tras esta etapa en Oceanía, el calendario de Las Leonas continuará en junio con una gira europea que incluirá compromisos en Bélgica -ante el seleccionado local y China- y en Inglaterra, donde se medirán con el anfitrión y España.
Todas las convocadas para la Pro League en Hobart
Agostina Alonso, Mercedes Artola, Brisa Bruggesser, Sofía Cairo, Lara Casas, Juana Castellaro, Cristina Cosentino, Zoe Díaz, Victoria Falasco, Agustina Gorzelany, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Victoria Miranda, Paula Ortiz, Valentina Raposo, Victoria Sauze, Sofía Toccalino y Eugenia Trinchinetti.