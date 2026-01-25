Le transfirieron U$S180.000 por error en su trabajo, renunció y la justicia determinó que no había delito

La Justicia determinó que el empleado no había cometido delito

En pocas palabras: la responsabilidad fue de quien se equivocó. Al menos así lo determinó la Justicia chilena, porque no dio lugar a la demanda de la empresa. Se argumentó que no había robo, porque el empleado no había actuado de mala fe, con premeditación, engaños, ni intención. De hecho, no se había enterado hasta que fue notificado por la propia empresa.