Transferencias bancarias y billeteras virtuales: los límites de ARCA que debés respetar

Mover dinero entre cuentas bancarias o billeteras virtuales es una práctica cotidiana, pero hacerlo sin atender las reglas vigentes puede traer consecuencias inesperadas. En enero de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene activos distintos mecanismos de monitoreo que buscan detectar operaciones irregulares y prevenir maniobras de evasión.
Conocer qué conductas evitar es clave para no quedar bajo la lupa de los organismos de control ni enfrentar sanciones económicas o bloqueos de cuentas.
Conductas que pueden activar alertas automáticas
Aunque transferir fondos sea algo habitual, hay prácticas que suelen encender señales de alerta en los sistemas bancarios y fiscales:
Desatender pedidos de información: bancos y billeteras virtuales están obligados a pedir explicaciones cuando detectan movimientos inusuales. No responder en tiempo y forma puede derivar en un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
No poder explicar el origen del dinero: toda transferencia debe tener un respaldo claro. Incluso en movimientos entre cuentas propias, la falta de comprobantes puede generar requerimientos formales de ARCA.
Exceder los límites sin documentación: transferencias por montos elevados sin justificación suelen motivar controles adicionales.
Superar los topes mensuales permitidos: para personas físicas, el límite es de $50.000.000 mensuales considerando transferencias, acreditaciones, saldos bancarios y billeteras virtuales. En el caso de personas jurídicas, el tope es de $30.000.000. Además, las extracciones de efectivo no pueden superar los $10.000.000 por mes y las compras como consumidor final tienen el mismo límite.
Qué pasa si se superan los límites fijados por ARCA
Cuando una operación excede los montos establecidos, las entidades financieras deben reportarla automáticamente. A partir de allí, ARCA puede iniciar un proceso de verificación para determinar si los fondos tienen un origen lícito y declarado.
Entre los documentos que suelen solicitarse figuran:
Recibos de sueldo o constancias de haberes previsionales.
Declaraciones juradas impositivas.
Facturación por actividades comerciales o servicios.
Comprobantes de transferencias previas.
Si el contribuyente no logra justificar los movimientos, el organismo tiene la facultad de aplicar multas y ordenar la suspensión temporaria de las cuentas involucradas.
Cómo se computan dólares y criptomonedas
En el caso de operaciones en moneda extranjera, los montos se convierten a pesos según la cotización tipo comprador vigente al momento de la transacción. Para las criptomonedas, se toma como referencia el último valor comprador informado por el sujeto obligado, que se utiliza para determinar si se superan o no los límites mensuales.