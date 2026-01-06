Transferencias bancarias y billeteras virtuales: los límites de ARCA que debés respetar

Cómo se computan dólares y criptomonedas

En el caso de operaciones en moneda extranjera, los montos se convierten a pesos según la cotización tipo comprador vigente al momento de la transacción. Para las criptomonedas, se toma como referencia el último valor comprador informado por el sujeto obligado, que se utiliza para determinar si se superan o no los límites mensuales.