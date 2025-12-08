Córdoba: recibió una transferencia por error, no la devolvió y lo condenaron

Un hombre fue condenado por la Justicia de San Francisco, Córdoba, tras comprobarse que recibió una transferencia millonaria por error en su cuenta de Mercado Pago y nunca devolvió el dinero. El fallo fue dictado por el juez Civil de Primera Instancia, Carlos Ignacio Viramonte, quien además declaró al demandado en rebeldía por no presentarse a las audiencias ni ejercer su defensa.