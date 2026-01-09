No hay riesgo de incendio forestal en Tucumán

En ese sentido, precisó que durante diciembre se registraron 251 milímetros de lluvia en la parte alta de San Javier y 301 milímetros en la zona baja de Horco Molle, con un promedio cercano a los 270 milímetros. En contraste, la evapotranspiración mensual fue de apenas 106,20 milímetros, lo que confirma un excedente hídrico en el suelo. “Hablar de riesgo, incluso, está mal dicho. Estamos en plena época de lluvias, con los suelos totalmente saturados de humedad”, aseveró.