Nacen dos nuevos cachorros de yaguareté y renuevan la esperanza de la especie

Foz de Iguazú vive meses de alegría, en particular, en lo que respecta a la conservación de especies autóctonas. Hace apenas unas semanas se hizo público el nacimiento más celebrado de los últimos tiempos. Es que la yaguareté hembra Janaína, monitoreada desde hace años, fue vista con dos nuevos cachorros. Este dato habla de un aspecto clave para la continuidad de la especie.
El yaguareté es una especie felina originaria de América Latina, la más grande de la región. En Argentina se encuentra en peligro de extinción y se estima que quedan entre 250 y 300 ejemplares libres. En Brasil, en cambio, la población es más extensa, pero se encuentra amenazada por la caza furtiva. Ambos países trabajan en cooperación para evitar la extinción y proteger la especie.
Los nacimientos de los cachorros ocurrieron hace relativamente poco y aún se desconoce el sexo de los dos. Los encargados del monitoreo informaron que, en cuanto la información sea conocida, se hará participar a la comunidad para elegir los nombres.
La yaguareté Janaína tuvo dos cachorros
Janaína es una pieza clave en el proyecto que busca dar continuidad a los yaguaretés en América Latina. No es la primera vez que tiene crías, sino la quinta. Por eso es considerada una hembra prolífica en plena edad reproductiva. Sus cachorros, según calcularon los especialistas, tendrían entre cinco y seis meses de nacidos y fueron capturados por las cámaras del Proyecto Onças do Iguaçu en diciembre.
La yaguareté es monitoreada desde 2018 para localizar su estado y movimientos. Sus camadas anteriores fueron dispares y nacieron dos cachorros en 2019, uno en 2021, tres en 2023, uno más en 2024 y los últimos dos, el año pasado. “La presencia de cachorros es un indicador positivo del estado de conservación del ambiente” en el que se mueve Janaína, indicaron desde el equipo de investigación.
Nacieron gemelos gorilas, una especie en peligro de extinción
El Parque Nacional de Virunga también vive una fiesta en el Congo. La revista National Geographic dio a conocer las fotografías de una gorila que acaba de tener gemelos. Para las especies en peligro de extinción, estos hitos suman motivos para continuar en el trabajo de preservación de sus zonas originarias.
Mafuko tiene 22 años y pertenece al reducido grupo de gorilas de montaña que quedan en el mundo oriental. La noticia llega luego de un triste pasado en que la propia madre de Mafuko murió a manos de cazadores armados. Aunque se conocieron casos previos, es realmente excepcional que una gorila tenga un embarazo doble y por eso la noticia impactó entre los conservacionistas de la especie.