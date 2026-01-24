Nacen dos nuevos cachorros de yaguareté y renuevan la esperanza de la especie

La yaguareté es monitoreada desde 2018 para localizar su estado y movimientos. Sus camadas anteriores fueron dispares y nacieron dos cachorros en 2019, uno en 2021, tres en 2023, uno más en 2024 y los últimos dos, el año pasado. “La presencia de cachorros es un indicador positivo del estado de conservación del ambiente” en el que se mueve Janaína, indicaron desde el equipo de investigación.