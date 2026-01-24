El perfume árabe con notas frescas que es ideal para el uso diario: cuánto cuesta en Mercado Libre

El mercado de la perfumería dio un salto de las altas casas de moda francesas e italianas hacia tierras lejanas. En las vidrieras locales comenzaron a destacarse cada vez más los frascos que parecen joyas orientales, propias del tocador de un shaikh. Aunque la perfumería árabe tiene una historia de más de 3.500 años, el "boom" en la Argentina es reciente, impulsado por opciones que no solo destacan por su alta calidad, sino también por precios más que convenientes.