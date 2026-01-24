Secciones
El perfume árabe con notas frescas que es ideal para el uso diario: cuánto cuesta en Mercado Libre

En el boom de la perfumería árabe, esta fragancia que evoca al océano se destaca por ser una opción conveniente para el bolsillo y el verano.

Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

El mercado de la perfumería dio un salto de las altas casas de moda francesas e italianas hacia tierras lejanas. En las vidrieras locales comenzaron a destacarse cada vez más los frascos que parecen joyas orientales, propias del tocador de un shaikh. Aunque la perfumería árabe tiene una historia de más de 3.500 años, el "boom" en la Argentina es reciente, impulsado por opciones que no solo destacan por su alta calidad, sino también por precios más que convenientes.

Entre la vasta oferta que llega desde el Medio Oriente, la casa Lattafa se posiciona como líder en el mercado local. Dentro de su catálogo, la línea Mayar ha encontrado uno de sus pilares más sólidos, especialmente con la versión Natural Intense, una fragancia femenina que evoca la frescura de la naturaleza y que ya es tendencia en plataformas de venta online.

Frescura marina en un frasco de colección

El perfume Natural Intense de Lattafa se presenta en un envase de 100 ml con detalles turquesas que remiten directamente a la frescura acuática. A diferencia de las fragancias pesadas y opulentas que suelen caracterizar a los aromas orientales, esta propuesta ofrece una experiencia olfativa ligera pero persistente, ideal para el uso diario y los climas cálidos.

Pertenece a la familia floral frutal, donde las notas verdes y cítricas se entrelazan con un corazón floral y un fondo sutilmente amaderado. Esta combinación busca generar una sensación de limpieza y energía revitalizante, logrando un equilibrio entre la dulzura de la fruta y la frescura del mar. Al ser originario de los Emiratos Árabes Unidos, mantiene los estándares de calidad que permiten a estas marcas competir mano a mano con las firmas europeas tradicionales.

El precio de este perfume en Mercado Libre 

Lo que termina de consolidar a este perfume como un objeto de deseo es su accesibilidad. Actualmente, el Mayar Natural Intense se puede conseguir en Mercado Libre por un valor de $57.087, lo que representa un descuento del 10% sobre su precio original.

La plataforma además ofrece envíos gratuitos a todo el país y la opción de financiar la compra en cuotas. Con una calificación perfecta de cinco estrellas por parte de los compradores, esta fragancia no solo se destaca por su aroma, sino también por ser un producto "cruelty-free", convirtiéndose también en una opción ética y sofisticada.

