Fernando Carrillo lanzó una repudiable amenaza contra Catherine Fulop: "Tengo unos videos "

Lo que empezó como una exposición de diferencias políticas terminó rozando ilícitos penados por la ley: Fernando Carrillo, el exmarido de Catherine Fulop, intimidó a la actriz con publicar videos íntimos si “no dejaba de hablar de él”. Aquella amenaza es considerada en la Argentina como sextorsión, una figura legal similar a la pornovenganza, incluida en la reforma del Código Penal.
Carrillo hizo su aparición en el ciclo de Moria Casán, “La Mañana con Moria” (Eltrece), y reavivó antiguas disputas que comprenden poco de las posiciones ideológicas y más de resentimientos que quedaron pendientes. En las redes sociales repudiaron la advertencia del protagonista de telenovelas hacia Catherine Fulop y amagó con difundir material privado de su expareja.
Un cruce televisivo que despertó la furia del actor
El conflicto entre Fulop y Carrillo se agudizó después de un cruce televisivo que encendió el enojo del actor. Consultada por la prensa sobre su exmarido, la actriz eligió no entrar en la polémica y marcó distancia con una frase contundente: “No le doy a ese personaje un ápice de mi bella vida. Amo a Moria, pero me estoy cuidando. A cada cochino le llega su 3 de enero”.
Bastó una mínima frase para sacar de su serenidad al galán, quien optó por un tono tajante y declaró que él fue la figura clave en la carrera de su exmujer. “A la señora Sabatini le deseo lo mejor, no tengo nada que hablar de ella. Me queda el recuerdo que junto a mí hizo su ficción más exitosa en la vida, Abigaíl, y después nunca más hizo una tira tan exitosa”, expresó el actor.
Carrillo amenazó con publicar videos íntimos de Fulop
Sin embargo, aquella respuesta sería más inocente que una repudiable coacción directa a cámara: “Puedo sacar unos videítos que tengo por allí para que deje de hablar de mí, bien o mal. Aunque en los registros audiovisuales que yo tengo para publicar se ve increíble, se ve bellísima”. Carrillo sostuvo que ninguno vio la luz porque “era un caballero”, pero advirtió que podría hacerlo si Fulop vuelve a hablar de él públicamente.
De inmediato, sus dichos generaron un fuerte rechazo en redes sociales y entre especialistas en derechos digitales, que recordaron que la difusión —o el amago de distribución— de material íntimo sin consentimiento constituye sextorsión.
La sextorsión es un delito que implica la extorsión a una persona mediante la coacción de divulgar imágenes, clips o información de contenido sexual obtenida en un contexto privado. Este tipo de chantaje puede perpetrarse tanto en parejas actuales como en relaciones pasadas y acarrea consecuencias legales graves. La ley sanciona estos actos porque vulneran la intimidad, la integridad y la dignidad de las víctimas. Incluso la sola intimidación, aunque no se concrete la publicación del material, ya configura el ilícito.
Las diferencias políticas entre la expareja
Carrillo, en sus declaraciones, sostuvo que no tiene nada que hablar con Fulop y la calificó de “vendepatria”. Además, la acusó de celebrar los hechos recientes en Venezuela y la responsabilizó de desconocer la realidad del país. En otra parte, el actor recalcó: “Ella no existe en mi vida. Yo le dije bruta porque es muy linda pero no es la mejor declarando. Conmigo que no se meta”.