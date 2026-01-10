La historia espacial podría cambiar la próxima semana: el anuncio más esperado de la NASA

"Nos estamos acercando a Artemis 2, con su lanzamiento a la vuelta de la esquina", dijo Lori Glaze, administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA, en un comunicado el viernes. "Tenemos pasos importantes aún por delante en nuestro camino hacia la ignición, y la seguridad de la tripulación seguirá siendo nuestra máxima prioridad en todo momento a medida que nos acercamos al regreso de la humanidad a la Luna", añadió.