La historia espacial podría cambiar la próxima semana: el anuncio más esperado de la NASA

Ayer la NASA aclaró cuál será el primer paso para la segunda llegada a la Luna. ¿Qué pasará el 17 de enero?

Una porción basal del cohete Artemis 2 Space Launch System de la NASA se observa dentro del Edificio de Ensamblaje de Vehículos del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. (Crédito de la imagen: NASA vía X/Space.com) Una porción basal del cohete Artemis 2 Space Launch System de la NASA se observa dentro del Edificio de Ensamblaje de Vehículos del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. (Crédito de la imagen: NASA vía X/Space.com)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

En un contexto geopolítico que deja poco lugar a la calma, la carrera espacial no se detiene y los habitantes del planeta deberían prepararse para vivir otro acontecimiento histórico. Así como algunos humanos atestiguaron la llegada del Apolo 11 en 1969, los contemporáneos de 2026 podríamos ser espectadores del arribo de Artemis 2 de la NASA en poco tiempo. El próximo 17 de enero sería el comienzo de un camino sin precedentes en este siglo.

La NASA cierra su biblioteca más grande y todo su material podría ser desechado

Encaminada y sin aparentes interrupciones, la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años podría lanzarse tan pronto como el 6 de febrero. Este viernes, la NASA anunció que planea enviar el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion, que volarán la expedición lunar Artemis 2, a la plataforma el 17 de enero para realizar controles previos al despegue, si el clima y la preparación técnica lo permiten.

El primer acercamiento a la Luna: los preparativos

Como explicaron desde Space.com, el vehículo especializado Crawler-Transporter 2 de la agencia transportará la pila SLS-Orion desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) en el Centro Espacial Kennedy en Florida hasta la Plataforma de Lanzamiento 39B, un viaje de 6,4 kilómetros que podría tomar hasta 12 horas.

"Nos estamos acercando a Artemis 2, con su lanzamiento a la vuelta de la esquina", dijo Lori Glaze, administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA, en un comunicado el viernes. "Tenemos pasos importantes aún por delante en nuestro camino hacia la ignición, y la seguridad de la tripulación seguirá siendo nuestra máxima prioridad en todo momento a medida que nos acercamos al regreso de la humanidad a la Luna", añadió.

Los detalles de la misión Artemis 2

Artemis 2 enviará a cuatro astronautas (Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA y Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense) en un viaje de 10 días alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra. Aunque no aterrizará ni entrará en órbita alrededor del vecino más cercano de la Tierra, esta misión marcará el primer viaje de la humanidad a los reinos lunares desde el Apolo 17 en diciembre de 1972.

Los pasos a seguir antes del primer lanzamiento

Tras llegar la pila de Artemis 2 a la rampa 39B, los técnicos someterán el cohete y la cápsula a diversas pruebas y comprobaciones. La principal de ellas es una prueba de repostaje conocida como ensayo general criogénico.

"Durante la prueba de llenado, los equipos demuestran la capacidad de cargar más de 2,65 millones de litros de propulsores criogénicos en el vector, realizan una cuenta regresiva para el lanzamiento y practican la extracción segura del propulsor del propulsor sin astronautas en el lugar", escribieron los funcionarios de la NASA en el comunicado.

El día en que los humanos llegarán a la Luna por segunda vez

Una vez que Artemis 2 esté lista, los miembros del equipo de la misión realizarán una revisión de alistamiento para el vuelo, que evaluará el estado de todos los sistemas necesarios para un despegue y una odisea lunar exitosos. Tras dicha revisión, el equipo anunciará la fecha oficial de partida. Esa fecha caerá entre el 6 de febrero y el 10 de abril. Pero ese período de dos meses contiene solo 15 fechas de lanzamiento potenciales, explicó la NASA en la declaración del viernes.

